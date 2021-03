Tin nóng ngày 1/3: Ném ghế vào mặt công an người đàn ông nhận kết đắng

Ném ghế vào mặt công an người đàn ông nhận kết đắng: Vũ Thi Trường (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) dương tính với ma túy, đang bị Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh tạm giữ, làm rõ thì Trường dùng ghế tấn công lực lượng chức năng. Hôm nay, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trường để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. "Đội lốt" sâm Ngọc Linh đưa từ Bắc vào Kon Tum tiêu thụ: Ngày 1/3, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Kon Tum) phối hợp với Công an huyện Đăk Tô bắt một vụ vận chuyển các loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh phí Bắc đưa vào huyện Đăk Tô. Theo Đội Quản lý thị trường số 2, đây là các loại củ tam thất, điền trúc "đội lốt" sâm Ngọc Linh Kon Tum. Đề nghị truy tố kẻ sát hại nghệ sỹ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam: Vì mẫu thuẫn cá nhân, Dương Quang Bình (SN 1977, trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây gổ với em gái rồi sau đó dùng dao đâm tử vong em rể là NSƯT Nguyễn Mạnh Dũng tử vong. Hôm nay, bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đề nghị truy tố về tội "Giết người". Nam thanh niên đâm chết người sau cãi vã: Trần Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ phường Phước Tiến, TP Nha Trang) sau khi va chạm giao thông dẫn đến xô xát, anh ta đã dùng hung khí đâm Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) tử vong. Hôm nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ người trong trường khẩn cấp đối với Trần Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ phường Phước Tiến, TP Nha Trang) về tội Giết người. Xe giường nằm va vào đoàn xe đạp, 7 người thương vong: Khoảng 5h ngày 1/3, xe giường nằm do tài xế Trần Văn Năm (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm lái di chuyển đến xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, xe giường nằm va chạm với đoàn xe đạp (khoảng 10 người) chạy tập thể dục phía trước. Vụ tai nạn khiến ông Trần Văn Ẩn (69 tuổi, đi xe đạp) tử vong. 2 hành khách trên xe giường nằm chết trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe giường nằm, phụ xe và 2 hành khách khác bị đa chấn thương. Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình: Ngày 1/3, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Duy Hiển (SN 1981) Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình cùng 2 cán bộ của Trung tâm phát triển Quỹ đất và 1 cán bộ địa chính - xây dựng xã ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Gần 100 thanh niên tụ tập hát "chui", sử dụng, mua bán ma túy: Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Golden Cẩm Phả (tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện gần 100 đối tượng tụ tập. Bắt giữ 11 đối tượng về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Người phụ nữ lột đồ, chửi bới nhân viên trước cổng đền Cuông: Mâu thuẫn với bảo vệ đền Cuông (huyện Diễn Châu, Nghệ An), bà T.T.P.M. (SN 1969, trú TP Vinh) chửi bới, lột đồ ngay trước cổng đền. Sự việc trên được một du khách quay video lại nhiều người tỏ ra bức xúc với hành động thiếu văn hóa của bà M. Hôm nay, Phòng Văn hóa thông tin huyện Diễn Châu cho biết, đã làm việc với Sở Văn hóa tỉnh, Công an huyện Diễn Châu về sự việc trên. >>> Xem thêm video: Đối tượng đánh bạc, đánh cả Công an xã. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

