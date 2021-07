Tin nóng ngày 3/7: Đang xác minh cán bộ xã ở Thanh Hóa quan hệ bất chính

Đang xác minh cán bộ xã ở Thanh Hóa quan hệ bất chính với vợ người khác: UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang chỉ đạo xác minh ông N.D.B., cán bộ công chức địa chính xây dựng xã Thiệu Duy bị "tố" có quan hệ bất chính với vợ người khác. Trước đó, anh T. (SN 1985, trú tại xã Thiệu Duy) đã có đơn tố cáo cán bộ địa chính xã trên có quan hệ bất chính với vợ anh dẫn đến hôn nhân gia đình tan vỡ. Đáng chú ý, theo anh T., vợ anh thừa nhận con trai 2 tuổi là con cán bộ địa chính B. (Ảnh minh họa) Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật bị bắt về tội trốn thuế: Ngày 3/7, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Đình Bách, SN 1978, về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015. Bách hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững. Bắt tên cướp túi xách của chị bán vé số ở Thái Bình: Ngày 3/7, Công an TP Thái Bình cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Tiến Đoàn (SN 1992), trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trưa 2/7, thượng úy Nguyễn Văn Khương, cán bộ CAP Hoàng Diệu phát hiện Đoàn điều khiển xe máy cướp giật túi xách của người phụ nữ bán vé số bên đường nên đã đuổi theo bắt giữ đối tượng. Đoàn đã khai nhận hành vi với cảnh sát. Kiểm tra đột xuất Công ty Khánh Nhân Tây Ninh vụ 2 nữ sinh tử vong ở hầm khai thác đất: Ngày 3/7, UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường đối với Công ty TNHH MTV Khánh Nhân Tây Ninh liên quan đến việc 2 nữ sinh đuối nước. Trước đó, 16h30 chiều 1/7, 6 em học sinh đi chụp hình tại hầm đất trên nhưng sau đó 2 nữ sinh trượt chân xuống hầm đất bị cuốn xa, tử vong. (Ảnh: Báo Tây Ninh) “Dạy” khai báo y tế gian dối trên tiktok, “phượt thủ” bị phạt 2,5 triệu đồng: Ngày 3/7, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, qua phản ánh của báo chí về phượt thủ lên tiktok “dạy” khai báo y tế gian dối, đã xác minh và mời làm việc Nguyễn Tấn Thường (SN 1991, ngụ khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng). Công an huyện Dầu Tiếng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thường số tiền 2,5 triệu đồng. Một Youtuber đăng 25 clip liên quan vụ hiếp dâm sai sự thật: Ngày 3/7, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt ông Phạm Nhựt Tân (ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) 5 triệu đồng vì đăng tải 25 clip liên quan đến vụ hiếp dâm xảy ra tại tỉnh Bến Tre có nội dung không đúng sự thật. Cơ quan công an cũng buộc ông Nhật gỡ bỏ 25 video/clip trên kênh youtube cá nhân. 3 nhân viên quán karaoke bán ma túy cho khách: Ngày 3/7, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã khởi tố 2 nhân viên quán karaoke Phan Thị Thanh Ngân, Trần Thị Tươi về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Võ Thị Huỳnh Như về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, 0h30 ngày 19/6, cảnh sát phát hiện tại quán karaoke thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã có 32 người trong một phòng hát. Test nhanh xác định có 12 trường hợp dương tính với ma tuý. Ngân khai mua ma túy của Tươi và bán lại cho khách. >>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giam 2 thanh niên cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt xe máy. Nguồn: Zing.

