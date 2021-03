Cán bộ trợ lý nghi ở cùng phòng vợ người khác, “sướng 1 tý”, hận cả đời

Cán bộ trợ lý nghi ở cùng phòng vợ người khác: Ngày 13/3, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có hình thức kỷ luật đối với cán bộ này. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau) đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Tâm, cán bộ trung tâm. (Ảnh minh họa). Trước đó, có đơn tố cáo ông Tâm ở cùng phòng trọ với vợ người khác được gửi đến đơn vị ông công tác. Từ đơn tố cáo của công dân, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã xác minh vụ việc. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12/8/2020, ông Tâm và bà H. bị bắt gặp khi có mặt chung trong phòng trọ số 22 của nhà nghỉ H.T. (trên địa bàn TP.Cà Mau). (Ảnh minh họa). Mất chức chủ tịch xã vì quan hệ bất chính: Ngày 4/8/2020, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã quyết định kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương) đối với ông Nguyễn Duy Minh. Ngoài ra, bà N.T.T (30 tuổi) cũng đã bị cách chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Lý do, ông Minh và bà T. có quan hệ bất chính, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu… Trước đó, ông Minh bị khai trừ khỏi Đảng. Nữ bí thư Huyện đoàn bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm lối sống: Ngày 15/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, do vi phạm đạo đức, lối sống. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Hà. Bà Nguyễn Thị Hà bị chồng là ông T.X.C. (trú tại huyện Yên Định) tố cáo vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. Trong đơn tố, năm 2006, ông kết hôn với bà Hà. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, theo ông C. tìm hiểu và xác minh thì 2 trong số 3 người con không phải là con của ông. Lộ clip "nóng" với nữ sinh viên, Cục trưởng Cục THADS được cho nghỉ việc: Ngày 22/5/2020, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS) đã giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Đức Biên, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang. Người thay thế chức vụ của ông Biên đó là ông Lê Phước Toàn, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Cuối tháng 2/2020, xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh ân ái của nguyên Cục THADS tỉnh Hậu Giang, còn người nữ (21 tuổi, quê Đồng Tháp, là một sinh viên đang học đại học tại TP Cần Thơ) từng lọt vào tốp một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh ở miền Tây. Đến tháng 4/2020, ông Biên bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo. Bí thư thị trấn ở Bạc Liêu ngoại tình phụ nữ có chồng: Ngày 15/11/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã kỷ luật ông Trần Văn Sách - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào bằng hình thức khiển trách. Ông Sách bị kỷ luật do thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân. Trước đó, một người phụ nữ ở huyện Đông Hải tố cáo ông Sách có hành vi ngoại tình, quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Xét về bản chất sự việc và các chứng cứ có liên quan cho thấy giữa ông Sách và người phụ nữ có quan hệ tình cảm gần gũi. Dẫn đến nhiều mâu thuẫn, hệ lụy liên tiếp xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình người khác, gây dư luận lớn trong xã hội. >>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong khi đang quan hệ với nhân tình. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

