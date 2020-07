Tin nóng ngày 31/7: Nữ nhân viên tắm tiên cùng khách nhận giá bạc triệu

Tắm tiên cùng khách giá 1 triệu đồng: Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 3 cơ sở có nhân viên "kích dục" cho khách. Cơ sở massage K.Y trên đường Đồng Khởi, 3 phòng có nhân viên nữ khỏa thân "tắm tiên" cùng khách nam với giá vé trọn gói 1 triệu đồng, nhân viên hưởng 500 ngàn đồng. 2 cơ sở khác phát hiện nhân viên nữ đang "kích dục" cho khách. Quán bar, vũ trường trên phố Tây Bùi Viện đóng cửa lần 2 vì COVID-19: Hàng chục quán bar, vũ trường tại phố Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Đây là lần thứ 2 các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường tại TP.HCM bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch. Lần đầu vào hồi tháng 3 và kéo dài 2 tháng. Kiến nghị dừng thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp trực tuyến chiều 31/7, Đà Nẵng đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ, xin dừng thi, chuyển sang xét tốt nghiệp. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiến nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ dừng thi tốt nghiệp THPT, chuyển sang xét tốt nghiệp. Bắt đôi nam nữ chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kiếm hơn trăm triệu đồng: Công an tỉnh Lào Cai ngày 31/7 cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, người địa phương) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, quê Khánh Hòa) để làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai nghi phạm khai trong các tháng 4/7, họ đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM. Mỗi lần vận chuyển họ được trả 25 triệu đồng. Mưa lớn kéo dài, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ở Đắk Lắk: Trưa 31/7, ông Nguyễn Đình Toản - Phó chủ tịch huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, tại địa phương xảy ra trận mưa lớn kèm theo nước thượng nguồn đổ về dẫn đến nhiều xã bị ngập nặng, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Theo ông Toản, đêm 30 đến sáng 31/7, tại huyện Ea Súp xuất hiện mưa lớn kéo dài và kèm theo nước đầu nguồn đổ về dâng nhanh nên dẫn đến nhiều xã ở đây ngập nặng. Giả danh Quản lý thị trường dọa hàng thuốc tây: Cục QLTT tỉnh An Giang có công văn gửi đến Công an tỉnh An Giang và các sở ngành phối hợp xử lý thông tin mạo danh công chức QLTT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Một số người đã mạo danh công chức QLTT gặp một số chủ tiệm thuốc tây dọa kiểm tra rồi nhận tiền của họ trong mùa dịch COVID-19. 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép “dạo chơi” công viên: Tổ công tác Công an phường 2, quận Tân Bình tuần tra phát hiện 8 người (6 nam, 2 nữ) nghi vấn là người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại công viên Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, 6 người xuất trình được hộ chiếu nhưng chưa có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào Việt Nam, 2 người còn lại chưa xuất trình được giấy tờ tùy thân. Video: Hà Nội: Sập giàn giáo, 3 công nhân chết, 1 người nguy kịch | (Nguồn THDT)

Tắm tiên cùng khách giá 1 triệu đồng: Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 3 cơ sở có nhân viên "kích dục" cho khách. Cơ sở massage K.Y trên đường Đồng Khởi, 3 phòng có nhân viên nữ khỏa thân "tắm tiên" cùng khách nam với giá vé trọn gói 1 triệu đồng, nhân viên hưởng 500 ngàn đồng. 2 cơ sở khác phát hiện nhân viên nữ đang "kích dục" cho khách. Quán bar, vũ trường trên phố Tây Bùi Viện đóng cửa lần 2 vì COVID-19: Hàng chục quán bar, vũ trường tại phố Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Đây là lần thứ 2 các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường tại TP.HCM bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch. Lần đầu vào hồi tháng 3 và kéo dài 2 tháng. Kiến nghị dừng thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp trực tuyến chiều 31/7, Đà Nẵng đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ, xin dừng thi, chuyển sang xét tốt nghiệp. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiến nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ dừng thi tốt nghiệp THPT, chuyển sang xét tốt nghiệp. Bắt đôi nam nữ chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kiếm hơn trăm triệu đồng: Công an tỉnh Lào Cai ngày 31/7 cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, người địa phương) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, quê Khánh Hòa) để làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai nghi phạm khai trong các tháng 4/7, họ đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM. Mỗi lần vận chuyển họ được trả 25 triệu đồng. Mưa lớn kéo dài, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ở Đắk Lắk: Trưa 31/7, ông Nguyễn Đình Toản - Phó chủ tịch huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, tại địa phương xảy ra trận mưa lớn kèm theo nước thượng nguồn đổ về dẫn đến nhiều xã bị ngập nặng, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Theo ông Toản, đêm 30 đến sáng 31/7, tại huyện Ea Súp xuất hiện mưa lớn kéo dài và kèm theo nước đầu nguồn đổ về dâng nhanh nên dẫn đến nhiều xã ở đây ngập nặng. Giả danh Quản lý thị trường dọa hàng thuốc tây: Cục QLTT tỉnh An Giang có công văn gửi đến Công an tỉnh An Giang và các sở ngành phối hợp xử lý thông tin mạo danh công chức QLTT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Một số người đã mạo danh công chức QLTT gặp một số chủ tiệm thuốc tây dọa kiểm tra rồi nhận tiền của họ trong mùa dịch COVID-19. 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép “dạo chơi” công viên: Tổ công tác Công an phường 2, quận Tân Bình tuần tra phát hiện 8 người (6 nam, 2 nữ) nghi vấn là người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại công viên Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, 6 người xuất trình được hộ chiếu nhưng chưa có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào Việt Nam, 2 người còn lại chưa xuất trình được giấy tờ tùy thân. Video: Hà Nội: Sập giàn giáo, 3 công nhân chết, 1 người nguy kịch | (Nguồn THDT)