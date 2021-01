Tin nóng ngày 3/1: Sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát dao

Sát hại người phụ nữ bằng 15 nhát dao: Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp Lý Phúc Mạnh (SN 1992, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Sáng 30/10/2020, người dân phát hiện thi thể bà Phan Thị Trí (SN 1979, quê Bến Tre) tại một căn nhà thuộc xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) với 15 vết đâm trên cơ thể. Mạnh khai nhận đã dùng dao sát hại bà Trí để cướp chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân. Khởi tố 2 tú bà 9X về tội môi giới mại dâm: Ngày 3/1, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối Nguyễn Thị Linh ( SN1990, HKTT: xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Ngô Ngọc Thanh Hiền ( SN 1992, HKTT: phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Môi giới mại dâm”. Linh và Hiền thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 3 khách mua dâm tại nhà nghỉ Thảo Nguyên với giá thu của khách là 3 triệu đồng/1 lượt. 7 nữ hư hỏng tập thể cùng 10 nam tại quán karaoke: Đêm 2/1/2021, Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương kiểm tra quán karaoke Bảo Nam club ở thôn Phương Khê (Hồng Hưng) do Nguyễn Thế Long (27 tuổi, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ) quản lý. Lực lượng công an phát hiện hai phòng hát VIP3, VIP 5 đang có 17 khách sử dụng trái phép ma túy dạng kẹo, ketamine...Trong đó, có 10 nam, 7 nữ từ 20 - 35 tuổi. Cùng đi cướp, thanh niên bỏ mặc bạn gái khi bị đuổi: Ngày 3/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Ngân (18 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Thanh Tùng (21 tuổi, trú quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Khi Ngân bị truy đuổi do cướp giật chiếc túi xách gắn nhãn LV màu đỏ, Tùng nhanh chóng tẩu thoát một mình, bỏ mặc bạn gái bị bắt tại trận. Ô tô đâm vào dải phân cách khiến 4 người bị thương: Khoảng 11h30 ngày 3/1, tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi xe ô tô do Nguyễn Duy Vân (SN 1977, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, trên xe có 4 người di chuyển theo hướng Cẩm Phả - Hạ Long đã đâm vào dải phân cách. Cú va quệt mạnh khiến xe ô tô lật ngửa trên đường, cả 4 người trên xe đều bị thương và ô tô hư hỏng nặng. Mâu thuẫn trong gia đình, cha đâm con ruột tử vong: Do mâu thuẫn giữa hai cha con, ông Phạm Văn Tùng (SN 1974, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã dùng dao đâm con trai Phạm Hoàng Hải (SN 1995 trú cùng địa phương). Vết thương quá nặng, người con trai đã tử vong trên đường cấp cứu. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi ông Tùng ra đầu thú. 67 vụ tai nạn, 77 người thương vong trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch: Chiều 3/1, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, toàn quốc xảy ra 67 vụ TNGT, làm chết 40 người và bị thương 37 người. So với 3 ngày cùng kỳ năm 2020, giảm 9 vụ TNGT, giảm 16 người chết và giảm 6 người bị thương. >>> Xem thêm video: Lời khai của kẻ giết người đốt xác ở Đồng Tháp. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

