Tin nóng ngày 29/7: Nữ bác sĩ cắt tóc để vào tuyến đầu chống COVID-19

1. Nữ bác sĩ cắt tóc để vào tuyến đầu chống COVID-19: Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chụp lại các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang cắt tóc cho một đồng nghiệp nhằm thuận tiện hơn cho tình huống phải làm việc liên tục và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bức ảnh đã gây xúc động đến nhiều người cũng như nhận được sự động viên từ nhân dân đến các bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch bệnh. 2. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm bị dọa giết: Công an huyện Bắc Trà My vào cuộc điều tra vụ ông Trần Công Lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My bị hăm dọa. Ngày 7/7, ông Lý nhận được cuộc gọi với nội dung: "Ông có phải ông Lý không, ông coi chừng tính mạng của ông và 2 con ông đó". Ông Lý được biết đến là người quyết liệt trong công tác giữ rừng, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều vụ phá rừng trên địa bàn huyện. 3. Cựu thiếu úy cưỡng đoạt tiền lĩnh án: Phạm Thái Vinh, 27 tuổi, cựu thiếu úy Công an quận Bình Thạnh bị tuyên một năm 6 tháng tù. Vinh là người ép nam sinh viết giấy bán xe 15 triệu cho Nguyễn Hoàng Minh làm xe ôm khi không có 10 triệu để được bỏ qua lỗi. Khi Minh đến chỗ hẹn lấy tiền đã bị công an phát hiện. 4. Đối tượng đâm chết người phụ nữ giữa đường đã tự tử: Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phan Công Cương (44 tuổi, quê ở xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An), nghi phạm sát hại chị N.V.A (41 tuổi), đã tử vong trong tư thể treo cổ trong căn nhà không có người ở, gần một bãi biển thuộc H.Nghi Lộc (Nghệ An). Trước đó, hình ảnh Cương sát hại chị V.A đã được camera nhà dân ghi lại, nguyên nhân được xác định do ghen tuông. 5. Tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang không nguồn gốc: Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra ôtô tải biển số TP HCM đang đỗ để bỏ hàng cho đại lý trên quốc lộ 1A, tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xe do một tài xế quê Quảng Ngãi điều khiển. Sau khi kiểm đếm cho thấy, có 70.500 chiếc khẩu trang vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. 6. Xác minh người đàn ông bôi nước bọt vào thực phẩm: Camera của một siêu thị mini ở Đà Nẵng đã ghi lại khoảng 17 giây cảnh một người đàn ông đứng liên tục bôi nước bọt vào tay để thoa lên các gói thực phẩm khô đang để trên kệ. Hiện siêu thị đã đóng cửa để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đang xác minh người đàn ông này là ai, từ đâu đến và hành động lạ này nhằm mục đích gì. 7. Bắt giám đốc Công ty Bất động sản Rồng Đất: Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Chính, Giám đốc Công ty bất động sản Rồng Đất với cáo buộc lừa đảo nhiều người mua dự án “ma”. Ông Chính (SN 1988, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hoà) được xác định lừa ít nhất 40 nạn nhân ký hợp đồng với tổng trị giá gần 44,2 tỷ đồng.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Người đàn ông vào siêu thị ở Đà Nẵng bôi nước bọt vào nhiều gói thực phẩm khô

1. Nữ bác sĩ cắt tóc để vào tuyến đầu chống COVID-19: Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chụp lại các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang cắt tóc cho một đồng nghiệp nhằm thuận tiện hơn cho tình huống phải làm việc liên tục và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bức ảnh đã gây xúc động đến nhiều người cũng như nhận được sự động viên từ nhân dân đến các bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch bệnh. 2. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm bị dọa giết: Công an huyện Bắc Trà My vào cuộc điều tra vụ ông Trần Công Lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My bị hăm dọa. Ngày 7/7, ông Lý nhận được cuộc gọi với nội dung: "Ông có phải ông Lý không, ông coi chừng tính mạng của ông và 2 con ông đó". Ông Lý được biết đến là người quyết liệt trong công tác giữ rừng, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều vụ phá rừng trên địa bàn huyện. 3. Cựu thiếu úy cưỡng đoạt tiền lĩnh án: Phạm Thái Vinh, 27 tuổi, cựu thiếu úy Công an quận Bình Thạnh bị tuyên một năm 6 tháng tù. Vinh là người ép nam sinh viết giấy bán xe 15 triệu cho Nguyễn Hoàng Minh làm xe ôm khi không có 10 triệu để được bỏ qua lỗi. Khi Minh đến chỗ hẹn lấy tiền đã bị công an phát hiện. 4. Đối tượng đâm chết người phụ nữ giữa đường đã tự tử: Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phan Công Cương (44 tuổi, quê ở xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An), nghi phạm sát hại chị N.V.A (41 tuổi), đã tử vong trong tư thể treo cổ trong căn nhà không có người ở, gần một bãi biển thuộc H.Nghi Lộc (Nghệ An). Trước đó, hình ảnh Cương sát hại chị V.A đã được camera nhà dân ghi lại, nguyên nhân được xác định do ghen tuông. 5. Tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang không nguồn gốc: Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra ôtô tải biển số TP HCM đang đỗ để bỏ hàng cho đại lý trên quốc lộ 1A, tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xe do một tài xế quê Quảng Ngãi điều khiển. Sau khi kiểm đếm cho thấy, có 70.500 chiếc khẩu trang vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. 6. Xác minh người đàn ông bôi nước bọt vào thực phẩm: Camera của một siêu thị mini ở Đà Nẵng đã ghi lại khoảng 17 giây cảnh một người đàn ông đứng liên tục bôi nước bọt vào tay để thoa lên các gói thực phẩm khô đang để trên kệ. Hiện siêu thị đã đóng cửa để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đang xác minh người đàn ông này là ai, từ đâu đến và hành động lạ này nhằm mục đích gì. 7. Bắt giám đốc Công ty Bất động sản Rồng Đất: Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Chính, Giám đốc Công ty bất động sản Rồng Đất với cáo buộc lừa đảo nhiều người mua dự án “ma”. Ông Chính (SN 1988, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hoà) được xác định lừa ít nhất 40 nạn nhân ký hợp đồng với tổng trị giá gần 44,2 tỷ đồng.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Người đàn ông vào siêu thị ở Đà Nẵng bôi nước bọt vào nhiều gói thực phẩm khô