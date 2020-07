Tin nóng ngày 27/7: Khởi tố 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

1. Khởi tố 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép:Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ”. Đồng thời, tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Gao Liang Gu (42 tuổi; trú ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thuỳ Dung (34 tuổi, trú Trà Vinh, Việt Nam) để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. 2. Giãn cách toàn TP Đà Nẵng theo Chỉ thị 19: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung đầy đủ trong Chỉ thị 19. Thủ tướng nhấn mạnh, bằng mọi giá không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, phải tập trung cao độ, phản ứng nhanh, hiệu quả, bằng sức mạnh tổng hợp, tổng lực; phải thần tốc, truy vết, xét nghiệm diện rộng cho những đối tượng cần thiết để ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm. 3. 5 người Trung Quốc thuê đò vào Việt Nam: 5h sáng nay, Đội tuần tra của Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 5 người này khai, bỏ ra 100 nhân dân tệ (hơn 300.000 đồng) thuê lái đò đưa từ tỉnh Quý Châu với hơn 4 tiếng, đến tỉnh Lào Cai rồi có người đón để tiếp tục đi đường bộ tìm cách vào TP Hồ Chí Minh. 4. Cướp ngân hàng ném lưu đạn khi bỏ trốn: khoảng hôm nay, Ngân Hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh bị 2 người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng đi bộ vào súng đe dọa nhân viên, cướp đi một số tiền lớn và bỏ trốn. Theo lời kể, hai nghi phạm ném lựu đạn trước cửa trụ sở để trốn nhưng may mắn lựu đạn không phát nổ, chúng cũng làm rơi tiền. 5. Bắt tụ điểm đánh bạc thu gần 1 tỷ đồng: Hôm nay, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin rõ về vụ đánh bạc tại vườn của người dân ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Ngày 25/7, công an bắt quả tang 42 người đánh bạc trong vườn vắng với hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Số tiền thu được gần 1 tỷ đồng. Tất cả các con bạc trên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Hiệp, Hòn Đất và TP Rạch Giá và các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. 6. Đột xuất văn phòng cho vay qua app của người Trung Quốc: Công an quận 4, TP.HCM vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua app do Tian Yi Gui (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều hành. Nhóm có nhiều bộ phận như gọi điện mời vay, sau đó người vay cung cấp thông tin qua app. Vay 5 triệu, khách chỉ nhận 3,5 triệu đồng và tính lãi cao sau đó. Có 3 bộ phận thu hồi nợ và chuyên gọi điện đe dọa, chửi bới và bêu rếu khách hàng nếu không trả tiền hoặc trễ hạn. 7. Bắt chủ và quản lý bar chứa dân “bay”: Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Long (61 tuổi) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Long là chủ quán bar Romance trên địa bàn. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Long còn có 3 quản lý của quán. Trước đó, Công an huyện này đột kích quán bar Romance, phát hiện hàng trăm nam, nữ đang lắc lư, nhiều người đang phê ma túy. 8. Chào bán dự án ảo để lừa hơn 2 tỷ đồng: Công an TP Hải Dương bắt tạm giam Vũ Tiến Mạnh (33 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mạnh tư vấn bán căn shophouse tại Hà Nội cho khách và nhận đặt cọc 2,8 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 9-11/2019. Tuy nhiên, sau khi khách chuyển tiền, Mạnh cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài và đầu tư tiền ảo. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Đã xác định nguyên nhân vụ lật xe khách ở Quảng Bình

1. Khởi tố 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép:Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ”. Đồng thời, tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Gao Liang Gu (42 tuổi; trú ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thuỳ Dung (34 tuổi, trú Trà Vinh, Việt Nam) để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. 2. Giãn cách toàn TP Đà Nẵng theo Chỉ thị 19: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung đầy đủ trong Chỉ thị 19. Thủ tướng nhấn mạnh, bằng mọi giá không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, phải tập trung cao độ, phản ứng nhanh, hiệu quả, bằng sức mạnh tổng hợp, tổng lực; phải thần tốc, truy vết, xét nghiệm diện rộng cho những đối tượng cần thiết để ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm. 3. 5 người Trung Quốc thuê đò vào Việt Nam: 5h sáng nay, Đội tuần tra của Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 5 người này khai, bỏ ra 100 nhân dân tệ (hơn 300.000 đồng) thuê lái đò đưa từ tỉnh Quý Châu với hơn 4 tiếng, đến tỉnh Lào Cai rồi có người đón để tiếp tục đi đường bộ tìm cách vào TP Hồ Chí Minh. 4. Cướp ngân hàng ném lưu đạn khi bỏ trốn: khoảng hôm nay, Ngân Hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh bị 2 người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng đi bộ vào súng đe dọa nhân viên, cướp đi một số tiền lớn và bỏ trốn. Theo lời kể, hai nghi phạm ném lựu đạn trước cửa trụ sở để trốn nhưng may mắn lựu đạn không phát nổ, chúng cũng làm rơi tiền. 5. Bắt tụ điểm đánh bạc thu gần 1 tỷ đồng: Hôm nay, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin rõ về vụ đánh bạc tại vườn của người dân ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Ngày 25/7, công an bắt quả tang 42 người đánh bạc trong vườn vắng với hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Số tiền thu được gần 1 tỷ đồng. Tất cả các con bạc trên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Hiệp, Hòn Đất và TP Rạch Giá và các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. 6. Đột xuất văn phòng cho vay qua app của người Trung Quốc: Công an quận 4, TP.HCM vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua app do Tian Yi Gui (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều hành. Nhóm có nhiều bộ phận như gọi điện mời vay, sau đó người vay cung cấp thông tin qua app. Vay 5 triệu, khách chỉ nhận 3,5 triệu đồng và tính lãi cao sau đó. Có 3 bộ phận thu hồi nợ và chuyên gọi điện đe dọa, chửi bới và bêu rếu khách hàng nếu không trả tiền hoặc trễ hạn. 7. Bắt chủ và quản lý bar chứa dân “bay”: Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Long (61 tuổi) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Long là chủ quán bar Romance trên địa bàn. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Long còn có 3 quản lý của quán. Trước đó, Công an huyện này đột kích quán bar Romance, phát hiện hàng trăm nam, nữ đang lắc lư, nhiều người đang phê ma túy. 8. Chào bán dự án ảo để lừa hơn 2 tỷ đồng: Công an TP Hải Dương bắt tạm giam Vũ Tiến Mạnh (33 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mạnh tư vấn bán căn shophouse tại Hà Nội cho khách và nhận đặt cọc 2,8 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 9-11/2019. Tuy nhiên, sau khi khách chuyển tiền, Mạnh cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài và đầu tư tiền ảo. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Đã xác định nguyên nhân vụ lật xe khách ở Quảng Bình