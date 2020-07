Tin nóng ngày 28/7: Ghen tuông, tung tin người tình nghi mắc COVID-19

1. Ghen tuông, tung tin người tình nghi mắc COVID-19: Ghen tức vì “vợ hờ” đi du lịch Đà Lạt cùng bạn bè mà không cho đi theo, ông Trần Văn Thọ (62 tuổi, Hà Tĩnh) điện thoại đến CDC Lâm Đồng báo tin bà P.T.D (ngụ tỉnh Nghệ An) và một người Trung Quốc, di chuyển từ sân bay Vinh (Nghệ An) đến sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) để đi du lịch Đà Lạt. Bà P.T.D vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước theo đường tiểu ngạch, nghi nhiễm COVID-19. 2. Người Trung Quốc trốn trong quán trà sữa: Công an Đà Nẵng phát hiện 5 người Trung Quốc trốn trên tầng 2 của quán trà sữa. Quán này do người tên Tấn, chưa rõ địa chỉ) thuê lại và hiện cơ quan công an đang làm việc để xác định nhóm này nhập cảnh như thế nào, lưu trú từ bao giờ. 3. Ngân 98 bị cấm diễn 4 tháng: Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho hay đã ký quyết định xử phạt quán bar nơi Ngân 98 biểu diễn tại Hà Nội có trang phục phản cảm. Mức xử phạt sẽ là 40 triệu đồng. Riêng Ngân 98 bị đình chỉ hoạt động nghệ thuật, biểu diễn trong vòng 4 tháng cùng nhóm vũ công 7 người biểu diễn trong sự kiện này. 4. Truy tố chánh văn phòng TAND trốn truy nã 30 năm trước: Viện KSND tỉnh Hòa Bình ra cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Huy (SN 1973) – nguyên Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) vì tội của 30 năm trước. Năm 1992, Huy cùng người khác gây ra 3 vụ trộm cắp tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình làm mất 360 lít dầu thủy lực đặc chủng trong Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Huy trốn khỏi nơi cư trú và thi đỗ công chức để vào làm việc trong ngành tòa án. 5. Khởi tố 2 phụ nữ Việt đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép:Thiếu tá Lý Văn Tý, đồn phó Đồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố hình sự với Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1980) và Đinh Thị Từ (sinh năm 1983), cùng trú tại thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn về hành vi đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 20-24/7. 6. Bị đánh chết sau va quẹt giao thông: Sau va chạm xe máy, anh Tà Văn Luận, 20 tuổi, quê Ninh Thuận, bị người đàn ông trung niên đánh chết, tối 27/7. Dù anh Luận bỏ chạy vào hẻm nhưng vẫn bị đối thủ đuổi theo đấm đá liên tục. Người dân đến can thì người này rút dao uy hiếp. Sau khi đánh gục anh Luận, nghi can lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 7. Bắt nữ quái xinh đẹp lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Công an Thanh Hóa bắt được "nữ quái" Hoàng Thị Cúc (SN 1986; ngụ xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) là đối tượng bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân". Cúc là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn đã bị TAND TP Hà Nội xử 16 năm tù. Tuy nhiên, sau khi gây án tại TP Hà Nội, Hoàng Thị Cúc đã bỏ trốn và Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với cô gái này.

