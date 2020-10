Tin nóng ngày 26/10: Gã trai 20 tuổi dùng ảnh “nóng” uy hiếp bạn gái 31 tuổi

1. Gã trai 20 tuổi dùng ảnh "nóng" uy hiếp bạn gái 31 tuổi: Ngày 26/10, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Lê Duy Thanh (20 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra hành vi đe doạ, tống tiền bạn gái. Quen Thanh qua mạng xã hội rồi nhắn tin tình cảm qua lại, chị H. đã "nhẹ dạ cả tin" gửi ảnh "nóng" cho Thanh xem. Thanh đã uy hiếp, yêu cầu chị H. phải đưa cho đối tượng này 5 triệu đồng. 2. Nhờ bạn đặt hộ "xe ôm công nghệ" rồi dùng dao cướp tài sản: Ngày 26-10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đức Huy (SN 1996 trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận từ ngày 4/10, đã đến quán Internet trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ chơi game và ăn, ngủ tại đây. Rạng sáng 9/10, do hết tiền ăn tiêu nên Huy nảy sinh ý định điều những người lái 'xe ôm' chở khách đến các đoạn đường vắng rồi tấn công để cướp xe máy. 3. Cán bộ y tế "cõng" ma túy từ Lào về Việt Nam: Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ một cựu du học sinh Lào cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Nghệ An. Kẻ bị bắt khai nhận tên Tu Lỳ (SN 1987), trú tại tỉnh Bolykhămxay, Lào. Tu Lỳ từng là du học sinh tại Việt Nam, hiện là cán bộ y tế thuộc huyện Khăm Cợt. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Tu Lỳ là kẻ đầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. 4. Khởi tố, tạm giam đối tượng chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3: Ngày 26/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (SN 1997 trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Phúc là đối tượng chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3. 5. Phát hiện nam thanh niên tử vong cạnh bao tải đựng chó: Ngày 26/10, UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện nam thanh niên tử vong trong rừng tràm chưa rõ nguyên nhân. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định tên là H. (SN 2001), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. 6. Nam thanh niên xông vào nhà chém trọng thương cụ ông: Ngày 25/10, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1991, trú xã Hoà Lạc, huyện Đức Thọ) về tội “cố ý gây thương tích”. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, do có hiềm khích nên tối 19/9, đối tượng đã mang theo hung khí, bịt mặt xông và nhà chém ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1949, trú huyện Đức Thọ) trọng thương. 7. Phát hiện 20 người nước ngoài nhập cảnh trái phép: Rạng sáng 26/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, CSGT phát hiện 20 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Theo đó, những người này được vận chuyển trên 3 xe ô tô. Hiện, đội 2 đang lập biên bản vụ việc và đưa 20 người quốc tịch nước ngoài và 3 tài xế về Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Dùng ảnh khỏa thân uy hiếp tình cũ cưỡng đoạt tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

