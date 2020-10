Tin nóng ngày 25/10: Dùng dao phóng lợn lùa nhau, 25 người chờ án

1. Dùng phóng lợn lùa nhau như phim Tam Quốc, nhóm thanh niên đối mặt án "khủng": Ngày 25/10, Công an Hà Nội đã đề nghị VKSND truy tố Trần Gia Kiệt, Đào Ngọc Duy (cùng 17 tuổi) cùng 25 bị can về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khuya 12/6/2019, hàng chục thanh niên mang hung khí tự chế, kéo nhau đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Vụ truy sát làm nhiều người bị thương. 2. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm ở cánh đồng: Chiều 25/10, UBND thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, đang phát thông báo tìm mẹ, hoặc người thân cháu bé bị bỏ rơi tại cánh đồng trên địa bàn xã. Trước đó, khoảng 3h ngày 22/10, anh Nguyễn Thái Học (trú thị trấn Lộc Hà) đi ra cánh đồng gần nhà, bất ngờ phát hiện bên bờ ruộng có một chiếc chăn nhung. Tiến lại gần, anh Học hoảng hốt phát hiện 1 đứa trẻ sơ sinh cháu bé tình trạng sức khỏe yếu, toàn thân đã lạnh tím tái. 3. Đối tượng nhiều lần cưỡng dâm bé gái 13 tuổi: Ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên đã vận động đối tượng Vi Văn Hiền (SN 1994, trú tại huyện Tân Yên) ra đầu thú về hành vi "Cưỡng dâm". Nạn nhân là cháu L.K.Y, sinh năm 2007 trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiền khai nhận, trong khoảng thời gian vào tháng 9/2020 đã thực hiện hành vi "Cưỡng dâm" nhiều lần đối với cháu Y. 4. Chém đứt lìa bàn tay người khác: Ngày 25/10, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Xuân Bình (SN 2004, ngụ huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Trưa 19/10, do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tại ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, nên Bình đã dùng mã tấu chém đứt rời bàn tay phải của Nguyễn Văn M. (SN 1999, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh). 5. Trộm cắp xe máy rồi rao bán công khai trên mạng xã hội: Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Trần Duy Quang (SN 1995; trú tại Ninh Bình) và Lê Xuân Cường (SN 1994; trú quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bộ đôi thanh niên rủ nhau đi trộm cắp xe máy rồi đăng công khai rao bán trên mạng xã hội. Chỉ sau 2 ngày gây án, cặp đôi đã bị bắt giữ. 6. 2 chị em ruột rủ nhau cướp giật lấy tiền mua ma túy: Ngày 25/10, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Thị Thu Thảo (29 tuổi) và Lê Thị Thu Hiền (24 tuổi, cùng ngụ TP.Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 16h30 ngày 21/10, chị Tạ Thị Tường V. (SN 2001, trú tại TP.Pleiku) đang đi bộ tại phường Ia Kring thì 2 đối tượng này cướp điện thoại. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận đi cướp giật để có tiền mua ma túy và tiêu xài. 7. Thuê xe taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ: Ngày 25/10, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Hùng thừa nhận mua ma túy của đối tượng (không rõ lai lịch) ở TP Hồ Chí Minh với giá gần 6 triệu đồng. Sau đó, Hùng thuê taxi để lên Tây Ninh tiêu thụ. Đến đoạn đường trên thì Hùng bị Công an bắt giữ. >>> Xem thêm video: 25 thanh niên hỗn chiến, 3 mạng người, vì tiếng nẹt pô. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

