Tin nóng ngày 25/1: Trường gà cá cược bằng bia và thuốc lá

Trường gà cá cược bằng bia và thuốc lá: Ngày 25/1, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lấy lời khai 47 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền dưới vỏ bọc cá cược bằng bia và thuốc lá để làm rõ hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Trước đó, trưa 24/1, lực lượng chức năng ập vào trường gà tại trung tâm thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk). Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 47 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền. Đại lý vé số bị trộm gần 700 triệu đồng: Ngày 25/1, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang truy xét thủ phạm gây ra vụ trộm tại đại lý vé số ở phường 3 lấy đi số tài sản khoảng 700 triệu đồng. Ông Trương Hữu Tài, chủ đại lý vé số ở phường 3, trình báo khoảng 5h ngày 21/1, ông phát hiện cửa nhà bị kẻ trộm cạy phá. Chủ đại lý kiểm tra, phát hiện kẻ trộm đột nhập lấy 430 triệu đồng và 11.000 USD. Thi thể nam thanh niên nằm bên lề đường: Tối 24/1, người dân phát hiện thi thể anh Trần Minh Hải (24 tuổi, ngụ ở TP Phan Thiết) nằm trên lề đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Qua khám nghiệm, nạn nhân tử vong vì vết đâm ở cổ trái. Cảnh sát đã tạm giữ Bùi Văn Viện (quê Bạc Liêu) để điều tra. Viện khai nhận đã đánh nhau với Hải. Anh ta đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Phát hiện nhiều nam thanh, nữ tú dương tính với ma tuý: Khoảng 00h10 ngày 25/1, Công an thị xã Quảng Trị tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Candy 3, có địa chỉ ở số 10B, đường Phan Chu Trinh (phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, Công an phát hiện 22 đối tượng (gồm 17 nam, 5 nữ) đang tụ tập tại 4 phòng thuộc nhà nghỉ trên. Tiến hành kiểm tra nhanh, tất cả những người này đều dương tính với chất ma túy. Đục két sắt trộm 100 triệu đồng của chủ cũ: Tối 21/1, Tòng Quang Trường (22 tuổi, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Tuyên trú tại tiểu khu 21, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn phá két sắt, lấy đi 100 triệu đồng cùng chiếc xe máy Honda Dream. Hôm nay, Công an huyện Mai Sơn đã bắt được Trường để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Xe máy va chạm với ô tô khiến 2 người tử vong: Tối 24/1, ông Đ.V.M. (58 tuổi, trú huyện Quế Sơn) điều khiển xe máy chở theo ông N.Đ.Th. (66 tuổi trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khi đến đoạn qua xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, xe máy của ông M. xảy ra va chạm với xe ô tô bán tải do ông Nguyễn Thanh S. (42 tuổi, trú TP.Tam Kỳ) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong. Bắt nóng đối tượng cướp giật dây chuyền tại tiệm vàng: Chiều 24/1, Công an phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhận tin báo có đối tượng cướp giật dây chuyền vàng tại Tiệm vàng Lê Thành. Sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Trần Huy Thắng (22 tuổi, quê Đăk Lăk) thu giữ tang vật là 2 sợi dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 6 chỉ, trị giá 34 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Triệt phá trường gà quy mô lớn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

