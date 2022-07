Tin nóng ngày 24/7: Nhiều người tử vong trong căn nhà ở Bình Dương

Nhiều người chết bất thường trong căn nhà ở Bình Dương. Ngày 24/7, Công an Bình Dương đang điều tra nguyên nhân nhiều người tử vong trong ngôi nhà gần chợ Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát). Sự việc được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày. Lực lượng công an đang xác minh làm rõ, hiện tại vẫn chưa xác định được cụ thể số người tử vong và nguyên nhân. (Ảnh: VNN) Cháy nhà tại TP HCM, 2 trẻ tử vong. Ngày 24/7, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 cháu bé tử vong. Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà tổ 14, ấp 6C (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) có 6 cháu bé, chủ nhà khóa cửa để đi công việc. Ngay sau đó, cảnh sát cùng người dân phá khóa cửa cứu được 4 cháu bé an toàn. Hai cháu bé 10 tuổi và 1 tuổi còn lại bị ngất và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai thiếu nữ thoát hiểm c khi bị bán cho quán karaoke. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 3 đối tượng Hứa Mạnh Cường (SN 2001, Cao Lộc, Lạng Sơn; Nguyễn Xuân Đạt (SN 1978, TP Lạng Sơn) và Hoàng Văn Thư (SN 1982, TP Lạng Sơn) về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Điều tra cho thấy, Cường biết quán karaoke Linh Nga ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có nhu cầu chuyển giao 2 nữ nhân viên phục vụ quán hát với số tiền 9 triệu đồng/người nên đã liên hệ với Thư giới thiệu nhân viên nữ cho quán hát. Thư bảo Cường và Đạt cầm 20 triệu đến quán Karaoke Linh Nga tiếp nhận 2 nữ nhân viên. Trên đường về đến địa phận thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì bị phát hiện, bắt giữ. Cha liên tiếp hành hạ con ruột gây thương tích. Công an huyện An Biên (Kiên Giang) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Luận (SN 1985, xã Đông Thái,) về hành vi Ngược đãi, hành hạ con ruột. Nạn nhân là cháu L.H.T. (SN 2016). Điều tra cho thấy, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ bé T. Ngày 22/6, Luận đã dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé T. đến trạm y tế điều trị. Sau khi bị lập biên bản xử phạt, Luận không chấp hành còn tiếp tục đánh đập hành hạ bé T. Xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu nổi tiếng. Ngày 24/7, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Vương Mạnh Giác (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Trưa cùng ngày, kiểm tra căn nhà số 30/37, thuộc tổ 35, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, cảnh sát bắt quả tang Giác vận chuyển hai thùng hàng lên xe ô tô, trong thùng có chứa 80 chai thuốc BVTV hiệu Filia và 40 chai BVTV hiệu Amistar top. Khám xét, cảnh sát cũng phát hiện 232 chai thuốc BVTV thành phẩm giả nhãn hiệu Syngenta Việt Nam.Giác khai nhận số thuốc BVTV trên là thuốc giả do Giác sản xuất, chuẩn bị chuyển lên xe giao cho khách. Nhóm đối tượng vác hung khí hỗn chiến trong đêm ở Gia Lâm. Ngày 24/7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện, bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên vác theo hung khí nguy hiểm đi đánh nhau. Trước đó, 22h50 tối 23/7, cảnh sát nhận được tin báo có nhóm thanh niên khoảng 30-40 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng tại khu 31ha (đường Thành Trung), cầm theo dao phóng lợn, phớ, đao. Đến 23h40, lực lượng chức năng bắt được 3 đối tượng cùng dao phóng lợn. Qua khai thác ban đầu, 3 đối tượng khai nhận ở huyện Phú Xuyên và quận Hoàng Mai, tham gia cuộc hẹn đánh nhau tại Nhà thi đấu Gia lâm. Cháy nhà giữa đêm, 9 người mắc kẹt được cứu thoát. Khoảng 23h16 ngày 23/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại số nhà 433 đường Xuân Đỉnh, trong đó có người bị mắc kẹt. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa cứu người, Trung tâm 114 điều động thêm 2 xe chữa cháy đến chi viện. Cảnh sát PCCC cùng người dân dùng bình bột dập tắt đám cháy, đồng thời cử cán bộ đeo bình thở mở lối thoát khói tiếp cận sân thượng, hỗ trợ đưa 9 người trong nhà ra ngoài an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Bình Thuận: Đón 5 ngư dân về đất liền sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển. Nguồn: Truyền hình Quốc Hội.

