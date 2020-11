Tin nóng ngày 21/11: Khởi tố Nguyên phó Chánh văn phòng Thành ủy TP. HCM

1. Nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP HCM bị khởi tố: Ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP HCM và 11 bị can để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 12 bị can này được xác định có vai trò liên quan với vụ ông Tề Trí Dũng vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty IPC và SADECO. 2. Phát hiện người đàn ông tử vong trong chuồng bò: Ngày 21/11, người dân ở ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phát hiện một xác chết đang phân hủy trong một chuồng nuôi bò. Người dân địa phương xác nạn nhân khoảng 50 tuổi. Ông không phải là dân địa phương mà từ Bình Dương lên đây mở trang trại nuôi bò thịt. 3. Nam thanh niên rủ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản: Quen biết nhau qua mạng, Trần Mạnh Thành (SN 1983, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã rủ chị C.V.A. (trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này. 4. Xe khách giường nằm mất lái tông thủng nhà dân: Sáng 21/11, chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ chạy tuyến cố định Sài Gòn - Đà Lạt, trên xe chở hơn 30 hành khách. Xe lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Sài Gòn- Đà Lạt, đến đoạn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thì bất ngờ mất lái, phóng sang bên kia đường và tông vào một nhà dân. Hậu quả, căn nhà cấp 4 bị tông thủng, chiếc xe gắn máy dựng trong nhà bị vỡ nát phần đầu... 5. Cháy nhà nghi do chập điện, thiệt hại gần 300 triệu đồng: Khoảng 2h30 ngày 21/11, tại một căn nhà trên địa bàn xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, Kiên Giang đã xảy ra một vụ cháy thiệt hại tài sản gần 300 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện. 6. Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nam công nhân đâm đồng nghiệp tử vong: Chiều 20/11, trong lúc nhậu tại ngôi nhà trong vườn điều tại huyện Đồng Phú, Bình Dương giữa Nguyễn Văn Trọng và Lưu Văn Quân (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau. Trong lúc giằng co, Trọng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực Quân khiến anh này đổ gục xuống sàn nhà, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Trọng bỏ trốn. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng này. 7. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ vận chuyển lậu 51kg vàng: Ngày 21/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã trong vụ vận chuyển lậu 51kg vàng đồng thời tiếp tục thông báo truy tìm các đối tượng liên quan khác. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971 đối tượng bị Công an An Giang truy nã ngày 06/11/2020). Video Khởi tố nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và 12 bị can tại IPC. Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật.

