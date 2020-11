Tin nóng ngày 20/11: Quay clip đang tắm gửi cho “người tình”, thiếu phụ mất 150 triệu

Quay clip đang tắm gửi cho "người tình", thiếu phụ mất 150 triệu: Tháng 7/2019, Phạm Tiến Tùng (SN 1986, trú huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) yêu cầu chị T.T.H (SN 1978, trú huyện Lạc Sơn) livestream cảnh tắm rồi ghi lại để "ngắm cho đỡ nhớ". Do cần tiền tiêu, Tùng đã 4 lần dùng hình ảnh nhạy cảm của người yêu đe dọa chiếm đoạt 152,5 triệu đồng của chị H. Hôm nay, Công an tỉnh Hòa Bình đã kết luận điều tra vụ án gửi Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can này. Nam công nhân rơi từ tầng 13 chung cư The Eastgate: Tối 19/11, anh N. V. Đ. (33 tuổi, quê Đông Hòa, Phú Yên) cùng một người khác tới thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy cho chung cư The Eastgate (đang trong quá trình thi công) TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đang làm việc ở khu vực hầm thang máy trên tầng 13 thì bất ngờ bị trượt chân và rơi tự do trong hầm thang máy xuống tới tầng hầm giữ xe B2 tử vong tại chỗ. Đâm bạn tình đồng tính vì... không được quan hệ: Sáng 18/11, trong lúc cả 2 ở trên gác, Hồ Thanh Phông (SN 1989, trú Bình Thạnh, TP HCM) đòi quan hệ tình dục với T.M.K (SN 2000, quê Hậu Giang) nhưng K. phản kháng bật dậy, lấy 2 tay bóp cổ Phông. Phông phản kháng lại dùng cây kéo đâm vào người K. Bị đâm trọng thương. K bỏ chạy từ trên gác xuống nhà dưới và được mọi người đưa vào bệnh viện. Hiện K. đã qua cơn nguy kịch. Hôm nay, Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ Phông để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Bắt nóng kẻ cướp giật túi xách của cô giáo đi dự lễ 20/11: Khoảng 6/30 cùng ngày, Võ Chí Dũng (28 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) chạy trên đường Lý Thường Kiệt (TP Mỹ Tho) thì gặp cô Nguyễn Thị Mỹ Yến (giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) lúc này, Dũng đã tăng ga giật túi sách của cô Yến. Nhưng sau đó Dũng đã bị bắt giữ. Được biết thời điểm đó, cô Yến đang trên đường đến trường dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Xe giường nằm 44 chỗ "nhét" 92 khách: Đêm 19/11, lực lượng CSGT trạm Ngọc Hồi đang làm việc tại khu vực đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đã kiểm tra xe khách giường nằm BKS: 47B-02213 (nhà xe Bình Minh) chạy hướng từ Bắc vào tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác phát hiện chở quá số người quy định. Qua kiểm đếm, xe khách nhồi nhét 92 người, trong khi theo thiết kế chỉ có 44 giường nằm. Triệt xóa sới bạc, bắt 37 đối tượng liên quan: Khoảng 10h20 ngày 20/11, Công an tỉnh Tiền Giang ập vào khu đất trống thuộc ấp An Phú, huyện Châu Thành bắt quả tang 37 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, Công an thu giữ 4 con gà đá, 18 điện thoại di động, 9 xe máy và trên 43 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan khác. >>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

