Tin nóng ngày 19/11: Đánh Công an để “giải cứu” vi phạm giao thông

Tấn công công an để "giải cứu" xe vi phạm: Y Jen Niê (33 tuổi), Y Faih Niê (28 tuổi) và Y Viết Niê (34 tuổi) đều trú Đắk Lắk. Khi nhóm này lưu thông trên đường thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai thì gặp tổ tuần tra CSGT và bị yêu cầu dừng lại do người ngồi trên xe máy do không đội mũ bảo hiểm. Nhóm này đã xin được bỏ qua nhưng không được chấp nên đã ra tay đánh 1 trung úy rồi bỏ chạy. Hiện 3 đối tượng đã bị bắt. Mâu thuẫn lúc đánh bắt cá trên sông, hai bố con bị bắn trọng thương: Khoảng 22h ngày 18 /11, ông Nguyễn Văn H. (50 tuổi, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các con trai đi trên 2 thuyền, đánh cá trên sông Cánh Cạn. Trong lúc đánh bắt cá, giữa cha con ông H. có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người đi trên 4 thuyền khác. Sau đó, một số người đã dùng súng bắn về phía 2 bố con ông H. khiến cả 2 người bị trúng đạn, nhập viện cấp cứu. Nghi án người đàn ông giết chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn: Ngày 19/11, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Trước đó, ông Nguyễn Thái An (49 tuổi, trú huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) nghi ngờ bà Lê Thị Kim Chi (trú thị xã Gò Công) có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên đã ghen tuông và ra tay sát hại bà Chi, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Một người dân bị gấu rừng tấn công kinh hoàng: Khoảng 9h ngày 19/11, ông Hồ Văn Hội (SN 1976; ngụ làng Long Héc, thôn 3, xã Trà Linh) lên thăm vườn sâm một người bạn ở xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) sau thời gian mưa bão thì bị một con gấu rừng tấn công. Ông Hội bị gấu tát rách mặt, cổ, đầu và mắt với những vết thương khá sâu, mất nhiều máu. Kế toán trưởng tử vong trong cửa hàng xăng dầu: Khoảng 12h, ngày 19/11 tại tại Cửa hàng xăng dầu 42 (Công ty Xăng dầu Nghệ An thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An), gia đình nhận được thông tin chị Vũ Thị G. (SN 1973), kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu 42 (thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An) đột tử trong cửa hàng. Theo người nhà nạn nhân, Chị G. không có tiền sử bệnh tật, hoàn toàn khỏe mạnh, việc cửa hàng báo thông tin là chị bị đột tử thì gia đình thấy nhiều khúc mắc, bất thường. 9 đối tượng dương tính ma túy trong quán Karaoke: Ngày 19/11, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán Karaoke Ising (phường Thuận Thành, TP Huế) thì phát hiện tại 2 phòng có 14 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nilong chứa chất ma túy. Qua test nhanh có 9/14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Vừa ra tù được 6 tháng lại bị bắt về tội trộm cắp: Lợi dụng gia đình anh N.X.D, (ở tổ 9, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) đi vắng. Lê Văn Hải (SN 1991, trú tỉnh Thanh Hóa) đã đột nhập, phá két sắt lấy 49 triệu đồng và một số vàng bạc; tổng trị giá tài sản khoảng 60 triệu đồng. Hôm nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng này. Được biết, Hải vừa mới ra tù được 6 tháng về tội trộm cắp tài sản. >>> Xem thêm video: Bắt 14 đối tượng chống người thi hành công vụ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

