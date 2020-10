Tin nóng ngày 19/10: Anh vợ đâm chết em rể vì không đi làm nuôi vợ

1. Anh vợ đâm chết em rể vì không đi làm nuôi vợ: Ngày 19/10, Công an huyện Củ Chi, TP HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Châu Thanh, tự “Đậu đỏ” (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh N.M.T. (28 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) đồng thời là em rể của Thanh. Thấy người em rể không đi làm kiếm tiền nuôi vợ trong khi vợ đang mang bầu nên chiều 16/10, anh vợ cầm dao đến đâm em rể tử vong. 2. Đâm chết người tình của vợ rồi tự sát bằng mìn: Ngày 19/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Lục Duy Khánh đâm chết người tình của vợ ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tự sát bằng mìn. Theo đó, Lục Duy Khánh đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. T. T (SN 1996, huyện Yên Sơn) và anh N. N. V. (SN 2000, trú huyện Lục Ngạn). Khánh là chồng của chị T, từ lâu giữa 3 người có mâu thuẫn về tình cảm. 3. Thanh niên 17 tuổi ở Bình Phước sốt cao rồi tử vong sau khi bị chó cắn: Ngày 19/10, Công an Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.V.T.H. (17 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) sau khi bị chó cắn. Ngày 18/10, H. có biểu hiện bất thường, sốt cao nên gia đình đưa H. đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán H. bị "bệnh dại lên cơn", đã phát bệnh quá nặng, không thể cứu chữa, đến chiều 18/10, H. tử vong. 4. Nam thanh niên rủ bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ "quan hệ tình dục": Ngày 19/10, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Tăng, sinh năm 1997, trú tại thôn Lái, xã An Bá để điều tra, xử lý về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Do quen biết qua mạng xã hội Facebook với cháu L. T. H, sinh năm 2006, trú tại huyện Yên Thế nên Tăng nhắn tin tán tỉnh rồi sau đó dụ dỗ H. quan hệ tình dục. 5. Qua cầu máng 2 học sinh rớt xuống suối, 1 em tử vong: Ngày 19/10, UBND xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 em học sinh qua cầu máng không may bị rớt xuống suối, khiến một em tử vong. Chiều 18/10, em Lê Ngọc Phương U. và Nguyễn Thị Trà M. (cùng 12 tuổi và học sinh lớp 7, trú thôn Hoà Lâm) đi học về bằng xe đạp điện lúc qua cầu máng ở địa phương không may bị rớt xuống suối. Khi phát hiện sự việc người dân xuống suối cứu sống được em M., còn em U. mất tích. 6. Chặn đứng 2,5 tấn cá hồi hết hạn sử dụng: Ngày 19/10, Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai vừa phát hiện Công ty TNHH Mowi Việt Nam, địa chỉ phường Long Bình, TP Biên Hòa do bà Trần Thị Thanh Mai là đại diện công ty. Lực lượng chức năng thu giữ 2.490kg cá hồi nguyên con đã quá hạn sử dụng đang được gia công chế biến. 7. Cảnh sát rởm cướp tài sản ở TP HCM: Ngày 19/10, Công an quận 10, TP HCM đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Dũng (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Rạng sáng 17/10, ông Dũng đột nhập vào một trung tâm Anh ngữ nằm trên đường 3/2, sau đó khống chế nhân viên bảo vệ tên N.V.Th. (52 tuổi). Xưng là cảnh sát, ông Dũng còng tay, đọc lệnh bắt ông Th. theo lệnh truy nã rồi cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Anh vợ đâm chết em rể vì không đi làm nuôi vợ: Ngày 19/10, Công an huyện Củ Chi, TP HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Châu Thanh, tự “Đậu đỏ” (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh N.M.T. (28 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) đồng thời là em rể của Thanh. Thấy người em rể không đi làm kiếm tiền nuôi vợ trong khi vợ đang mang bầu nên chiều 16/10, anh vợ cầm dao đến đâm em rể tử vong. 2. Đâm chết người tình của vợ rồi tự sát bằng mìn: Ngày 19/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Lục Duy Khánh đâm chết người tình của vợ ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tự sát bằng mìn. Theo đó, Lục Duy Khánh đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. T. T (SN 1996, huyện Yên Sơn) và anh N. N. V. (SN 2000, trú huyện Lục Ngạn). Khánh là chồng của chị T, từ lâu giữa 3 người có mâu thuẫn về tình cảm. 3. Thanh niên 17 tuổi ở Bình Phước sốt cao rồi tử vong sau khi bị chó cắn: Ngày 19/10, Công an Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.V.T.H. (17 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) sau khi bị chó cắn. Ngày 18/10, H. có biểu hiện bất thường, sốt cao nên gia đình đưa H. đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán H. bị "bệnh dại lên cơn", đã phát bệnh quá nặng, không thể cứu chữa, đến chiều 18/10, H. tử vong. 4. Nam thanh niên rủ bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ "quan hệ tình dục": Ngày 19/10, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Tăng, sinh năm 1997, trú tại thôn Lái, xã An Bá để điều tra, xử lý về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Do quen biết qua mạng xã hội Facebook với cháu L. T. H, sinh năm 2006, trú tại huyện Yên Thế nên Tăng nhắn tin tán tỉnh rồi sau đó dụ dỗ H. quan hệ tình dục. 5. Qua cầu máng 2 học sinh rớt xuống suối, 1 em tử vong: Ngày 19/10, UBND xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 em học sinh qua cầu máng không may bị rớt xuống suối, khiến một em tử vong. Chiều 18/10, em Lê Ngọc Phương U. và Nguyễn Thị Trà M. (cùng 12 tuổi và học sinh lớp 7, trú thôn Hoà Lâm) đi học về bằng xe đạp điện lúc qua cầu máng ở địa phương không may bị rớt xuống suối. Khi phát hiện sự việc người dân xuống suối cứu sống được em M., còn em U. mất tích. 6. Chặn đứng 2,5 tấn cá hồi hết hạn sử dụng: Ngày 19/10, Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai vừa phát hiện Công ty TNHH Mowi Việt Nam, địa chỉ phường Long Bình, TP Biên Hòa do bà Trần Thị Thanh Mai là đại diện công ty. Lực lượng chức năng thu giữ 2.490kg cá hồi nguyên con đã quá hạn sử dụng đang được gia công chế biến. 7. Cảnh sát rởm cướp tài sản ở TP HCM: Ngày 19/10, Công an quận 10, TP HCM đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Dũng (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Rạng sáng 17/10, ông Dũng đột nhập vào một trung tâm Anh ngữ nằm trên đường 3/2, sau đó khống chế nhân viên bảo vệ tên N.V.Th. (52 tuổi). Xưng là cảnh sát, ông Dũng còng tay, đọc lệnh bắt ông Th. theo lệnh truy nã rồi cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.