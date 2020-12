Tin nóng ngày 18/12: Phát hiện bạn thân nhiều lần dâm ô con gái

Phát hiện bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi: Khi qua nhà bạn chơi, lợi dụng không có ai ở nhà Đặng Hữu Lợi (48 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 11 tuổi, bị anh anh P.V.T ( trú tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất- cha nạn nhân) bắt quả tang và báo công an. Đối tượng khai bản thân đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô bé N. Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lợi để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em. Tìm thấy thi thể thứ 2 vụ hai anh em ruột lật thuyền: Ngày 18/12, lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể còn lại là anh Nguyễn Văn B., 24 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa ở gần bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Trước đó, khoảng 20h30 tối 17/12, thi thể của anh Nguyễn Văn S. cũng được tìm thấy. Vụ lật thuyền xảy ra vào ngày 15/12. Tự xưng là nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ lụt: Văn Phú Hoàng (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) tự xưng là nhân viên ngân hàng, lấy thông tin cá nhân của chủ tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng tiền cứu trợ người dân vùng lũ. Hôm nay, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố bị can, bắt giam Hoàng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước: Sáng 18/12, trong lúc đi làm đồng người dân phát hiện một người đàn ông chết đưới kênh C3, đoạn giáp ranh giữa xã Tây Hồ và thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Danh tính nạn nhân là Lê Khắc M. (SN 1961; ngụ thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân). Được biết, ông M. thường xuyên uống rượu và bỏ nhà đi lang thang. Nữ sinh viên bị xe tải cán tử vong: Trưa 18/12, chị H.T.M (20 tuổi, sinh viên, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy đến địa phận thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ đã xảy ra va chạm với xe máy khác khiến cô gái té xuống đường. Lúc này một xe tải chạy cùng chiều phía sau cán qua người M. tử vong tại chỗ. Cho vay lãi nặng tới 182,5%/năm: Thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền, nên Hà Thị Dinh (SN 1985, trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã cho vay và thu lãi suất từ 3 - 5 nghìn đồng/1 triệu /1 ngày. Từ 2018 đến nay, Dinh đã cho hàng trăm người vay thu lời bất chính số tiền lớn. Hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bát tạm giam Dinh để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đi ngược chiều trên cao tốc tài xế bị phạt nặng: tài xế Lê Văn Q. (52 tuổi), thường trú tại Bình Định khai nhận, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, do lần đầu tiên đi trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hướng Hà Nội đi Lào Cai, không thông thạo đường và trời tối, hệ thống đèn chiếu sáng không đầy đủ nên đã đi ngược chiều trên đường cao tốc. Với hành vi phạm này, tài xế Q. đã bị cơ quan chức năng phạt 17 triệu đồng; tước GPLX 6 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. >>> Xem thêm video: Bắt kẻ nhiều lần dâm ô bạn gái 13 tuổi quen qua mạng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Phát hiện bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi: Khi qua nhà bạn chơi, lợi dụng không có ai ở nhà Đặng Hữu Lợi (48 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 11 tuổi, bị anh anh P.V.T ( trú tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất- cha nạn nhân) bắt quả tang và báo công an. Đối tượng khai bản thân đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô bé N. Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lợi để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em. Tìm thấy thi thể thứ 2 vụ hai anh em ruột lật thuyền: Ngày 18/12, lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể còn lại là anh Nguyễn Văn B., 24 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa ở gần bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Trước đó, khoảng 20h30 tối 17/12, thi thể của anh Nguyễn Văn S. cũng được tìm thấy. Vụ lật thuyền xảy ra vào ngày 15/12. Tự xưng là nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ lụt: Văn Phú Hoàng (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) tự xưng là nhân viên ngân hàng, lấy thông tin cá nhân của chủ tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng tiền cứu trợ người dân vùng lũ. Hôm nay, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố bị can, bắt giam Hoàng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước: Sáng 18/12, trong lúc đi làm đồng người dân phát hiện một người đàn ông chết đưới kênh C3, đoạn giáp ranh giữa xã Tây Hồ và thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Danh tính nạn nhân là Lê Khắc M. (SN 1961; ngụ thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân). Được biết, ông M. thường xuyên uống rượu và bỏ nhà đi lang thang. Nữ sinh viên bị xe tải cán tử vong: Trưa 18/12, chị H.T.M (20 tuổi, sinh viên, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy đến địa phận thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ đã xảy ra va chạm với xe máy khác khiến cô gái té xuống đường. Lúc này một xe tải chạy cùng chiều phía sau cán qua người M. tử vong tại chỗ. Cho vay lãi nặng tới 182,5%/năm: Thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền, nên Hà Thị Dinh (SN 1985, trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã cho vay và thu lãi suất từ 3 - 5 nghìn đồng/1 triệu /1 ngày. Từ 2018 đến nay, Dinh đã cho hàng trăm người vay thu lời bất chính số tiền lớn. Hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bát tạm giam Dinh để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đi ngược chiều trên cao tốc tài xế bị phạt nặng: tài xế Lê Văn Q. (52 tuổi), thường trú tại Bình Định khai nhận, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, do lần đầu tiên đi trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hướng Hà Nội đi Lào Cai, không thông thạo đường và trời tối, hệ thống đèn chiếu sáng không đầy đủ nên đã đi ngược chiều trên đường cao tốc. Với hành vi phạm này, tài xế Q. đã bị cơ quan chức năng phạt 17 triệu đồng; tước GPLX 6 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. >>> Xem thêm video: Bắt kẻ nhiều lần dâm ô bạn gái 13 tuổi quen qua mạng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.