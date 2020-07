Tin nóng ngày 1/7: Bắt Giám đốc Phú An Thịnh Land lừa đảo 30 tỷ

1. Bắt giam giám đốc Phú An Thịnh Land liên quan lừa đảo 30 tỷ đồng: Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (số 137-139 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM), bắt giam bốn tháng đối với ông Ngô Minh Khâm. Công an nhận được khoảng 50 đơn tố cáo của người dân với số tiền tương đương khoảng 30 tỷ đồng liên quan đến việc mua bán dự án của Phú An Thịnh Land. 2. An Giang tăng 60% vụ tai nạn giao thông: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nghiêm khắc nhắc nhở 14 địa phương để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tám tỉnh có số người chết tăng trên 15% là Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang và Đắc Nông. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ ra An Giang có số vụ TNGT tăng 60%, số người chết tăng 80%, đây là tỉnh có tình hình TNGT diễn biến hết sức phức tạp. 3. Bắt 6 nghi phạm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô chợ giời Hà Nội: Công an TP Hà Nội bắt giữ 6 nghi phạm trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô tại chợ Hòa Bình (chợ Giời). Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thế Anh. Anh bàn bạc và thỏa thuận việc trộm gương và thu mua với Thành, Tú, Long, Dũng, Tùng đều là những nghi phạm. Khi có hàng, chúng gọi điện thông báo và Anh cử vợ ra nhận. 4. Xe thư báo biển Hà Nội chở vũ khí và thuốc lá ngoại: Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đang xử lý vụ một xe thư báo biển số Hà Nội chở vũ khí nguy hiểm, có tính sát thương cao. Trên xe, phát hiện có 2 thanh đao kim loại dài gần 1m, rộng 8cm, 50 viên đạn đầu chì ký hiệu 22LR-CCI và 100 bao thuốc lá ngoại, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tài xế khai đây là hàng khách gửi, không rõ phía trong gồm những thứ gì. 5. Đập vỡ ATM vì không rút được tiền: Công an quận 12 (TPHCM) đang xử lý Lê Luân Em (sinh năm 1989, quê Bạc Liêu, tạm trú quận 12) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Em đi nhậu về và vào cây ATM rút tiền, do bấm sai mật khẩu nên máy không nhả tiền, nuốt luôn thẻ. Em bực nên về nhà lấy búa đập bể cửa kính phòng ATM và đập vỡ màn hình máy ATM. 6. Ông chủ bỏ chạy, 5 kẻ làm thuê cơ sở cho vay nặng lãi bị khởi tố: Công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối với 5 đối tượng làm thuê cho cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, ở phường Liên Bảo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cơ sở Hoàng Phúc 3 cho vay với lãi suất từ 4.000đ đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144% đến 180%/năm. Hiện “ông chủ” D. đã bỏ trốn khỏi địa phương. 7. Lập 2 facebook để dựng chuyện nhặt, trả 136 triệu đồng: Nhằm câu view, câu like để được nổi tiếng tiến đến bán hàng online, chị N.T.L đã lập 2 facebook là để dựng chuyện nhặt được hơn 136 triệu đồng cho người đánh rơi rồi đăng lên mạng xã hội. Theo đó, facebook "Mai Lan Mai Lan" nhặt được tiền, còn "Mạnh Thức Trần" được trả tiền cùng các hình ảnh để làm chứng. 8. Đề nghị kiểm điểm nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã kết luận các vi phạm đối với ông Mai Anh Nhịn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc sở NN&PTNT Kiên Giang. Ông Mai Anh Nhịn, Giám đốc sở NN&PTNT (giai đoạn từ tháng 4/2010 đến tháng 11/2014) đã có sai phạm trong thực hiện dự án xây dựng, nâng cấp đê biển An Biên – An Minh. Ông Nguyễn Văn Tâm, kế nhiệm ông Nhịn tiếp tục có những sai phạm nghiêm trọng liên quan công trình. 9. Thanh tra bàn giao quỹ bảo trì chung cư dát vàng: UBND TP Hà Nội giao vừa có văn bản đề nghị thanh tra việc bàn giao quỹ bảo trì tại chung cư Hoà Bình Green City (505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng). Chung cư này do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư, bàn giao cho cư dân từ năm 2014, đến nay vẫn chưa bàn giao quỹ bảo trì cho Ban quản trị với số tiền khoảng 41 tỷ đồng. Đây là chung cư được quảng cáo dát vàng nhiều thiết bị trong căn hộ. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Đối tượng 68 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái 8 tuổi | VTC14

