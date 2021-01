Tin nóng ngày 16/1: Chồng ôm con chết cháy trong nhà tắm, vợ nguy kịch

Hai cha con tử vong trong nhà tắm: Ngày 16/1, UBND xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình thương vong. Sáng cùng ngày, người dân thôn 1 xã Quỳnh Hoa phát hiện ngọn lửa cháy từ nhà chị T. (SN 1984) trên địa bàn. Người dân phát hiện chị T. bất tỉnh với nhiều vết thương. Anh C chồng chị T. và con trai gần 1 tuổi tử vong. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bé 3 tuổi bị mẹ đánh chấn thương sọ não qua đời. Ngày 16/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi T.N.K.C. (3 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú Quận 12, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng ngày 17/11/2020, vừa qua đời. Trước đó, ngày 17/11/2020, thấy con gái đi dép dính phân vào nhà, Trần Thị Dung, 26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế đã đánh con khiến bé ngã xuống nền. Ngày 30/11/2020, Trần Thị Dung bị Công an Quận 12, TP.HCM bắt. Người mẹ hành nghề bán vé số, từng có biểu hiện trầm cảm.

Bị ngăn cản đánh bạc, đạp vào bụng công an: Ngày 16/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Trần Chí Hùng (29 tuổi, ngụ xã Kiến An) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó, chiều 13/1, Hùng với nhiều người chơi lắc xí ngầu (tài xỉu) ăn tiền ở ấp Hòa Hạ, xã Kiến An. Khi bị đoàn tuần tra nhắc nhở, thu giữ tang vật, Hùng đã đạp vào bụng anh Nhất, công an xã khi phát hiện cán bộ này dùng điện thoại quay clip. Giấu 2 bánh heroin trong áo khoác: Ngày 16/1, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Anh (SN 1979; ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Bạc Cầm Điện (SN 1961, ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Sáng 26/12/2020, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện Anh giấu 2 bánh chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy tại quốc lộ 21 thuộc thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông. Kết quả giám định, số chất bột trắng thu được là 483,65 gram heroin. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân bị xử phạt 90 triệu đồng: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản phạt 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch giải trí Khổng Tước vì đã có hành vi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 không giấy phép. Trước đó, Công ty Khổng Tước đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 mà không có giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp. Sau đó, chính người đoạt giải vương miện "Hoa hậu" của cuộc thi là bà Q.H.L đã gửi đơn tố cáo. Giằng co với vợ, súng cướp cò khiến người chồng tử vong. Ngày 16/1, bà Lô Thị Thuỷ, Chủ tịch UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, khiến 1 người đàn ông tử vong. Ngày 12/1, khi anh V.V.H. (SN 1954, trú tại xã Lạng Khê) đi uống rượu về say rồi xảy ra cãi vã với vợ. Do bực tức nên người chồng lấy súng ở trong nhà ra định tử tự. Thấy vậy, vợ anh H. lao vào giành súng, can ngăn chồng. Tuy nhiên, khẩu súng phát nổ trúng vào anh H. dẫn đến tử vong. Kéo cả họ hàng tổ chức sòng bạc tại khu phố Tây. Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Sòng bạc này do Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ngụ quận 1) cầm đầu. Những người trong một gia đình tổ chức rất tinh vi ở đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Con bạc tham gia sát phạt đa số là nghiện ma tuý, từng có tiền án, tiền sự. Rạng sáng ngày 13/1, khi Thanh đang tổ chức xóc bầu cua ăn tiền tại một căn nhà trên đường Bùi Viện thì bị lực lượng công an bắt quả tang. 21 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc 700 tỷ đồng. Ngày 16/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Tình (21 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng 15 nghi phạm để điều tra các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cảnh sát xác định có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 3 ôtô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại, 1 ipad, 1 laptop, 1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem wifi và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Nhiều hành khách hoảng loạn khi xe khách va xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sáng 16/1, tại Km124+050 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng Lào Cai đi Hà Nội (qua địa bàn thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), ô tô tải mang BKS 29C-690.82 do tài xế V.V.Ng. (SN 1991, ở tỉnh Phú) điều khiển đã xảy ra tai nạn với ô tô khách mang BKS 18A-023.72 do tài xế Tr.Tr.T. (SN 1987, ở tỉnh Nam Định) điều khiển. Vụ va chạm khiến tài xế Ng. bị thương nặng, nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn. >>> Mời độc giả xem thêm video Vợ trói tay, siết cổ chồng. Nguồn: ANTV

