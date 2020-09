Tin nóng ngày 13/9: Con trai dùng xăng phóng hỏa đốt cha ruột

1. Con trai dùng xăng phóng hỏa đốt cha ruột: Chiều 13/9, tin từ Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang), cho biết đang điều tra làm rõ vụ con trai dùng xăng phóng hỏa đốt cha ruột phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Do bực tức cha mình nhiều lần chửi mẹ nên chiều 11/9, Nguyễn Mến Em (30 tuổi; ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi và đã dùng xăng đốt cha ruột của mình là ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi; ngụ cùng địa phương). 2. Phát hiện 8 người sử dụng ma tuý trong quán karaoke: Ngày 13/9, Công an phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đó 12/9 kiểm tra đột xuất quán karaoke Hoàng Gia 5 ở đường Ông Ích Khiêm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 8 thanh niên (5 nam, 3 nữ) ở 2 phòng hát. Kiểm tra nhanh, tất cả dương tính với ma túy. Cảnh sát đã lập biên bản đối với những người sử dụng ma túy. 3. Khởi tố "bà trùm" điều hành đường dây lô đề 126 tỷ đồng: Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và 9 người khác về tội tổ chức đánh bạc. Để qua mặt lực lượng chức năng, thường ngày Trang vẫn cùng chồng thức khuya dậy sớm làm bánh mướt để bán cho khách. 4. Tạm giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp máy bơm ở Gia Lai: Ngày 13/9, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị vừa làm rõ 3 đối tượng đã tham gia vào nhiều vụ trộm máy bơm nước của người dân trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài. Qua điều tra truy xét, Công an huyện Đăk Đoa làm rõ 3 đối tượng: Tâm (SN 1994), Khâm và Ti (SN 1986) cùng trú xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp máy bơm trên địa bàn. 5. Hàng chục tấn phân vô cơ đổ sập đè chết 2 công nhân: Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hàng chục tấn phân vô cơ trong nhà kho đổ sập đè chết 2 công nhân, 1 người khác nguy kịch. Tối 12/9, nhóm công nhân làm việc tại nhà kho chứa phân vô cơ bất ngờ bị hàng trăm bao phân được chất trên cao bất ngờ đổ sập, vùi lấp 3 công nhân. 6. Bắt giữ kẻ hành hạ cha mẹ ruột dã man: Ngày 13/9, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Mông Văn Dũng (39 tuổi, trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi hành hạ cha mẹ. Mỗi lần say rượu, tên Dũng thường xuyên chửi bới và buông lời đe dọa và đánh đập bố mẹ ruột cũng như người thân trong gia đình. Có lần mẹ Dũng can ngăn, hắn liền dọa sẽ bẻ gãy ngón tay của bà. 7. Chém người gây thương tích 17% vì tiếng chửi thề: Ngày 13/9, Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) cho biết, đã bắt tạm giam Danh Được (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội cố ý gây thương tích sau gần 9 tháng gây án rồi bỏ trốn và bị truy nã. Trong lúc hát do thùng loa mất kết nối âm thanh nên nạn nhân có “chửi thề”, cùng lúc này Danh Được và một người bạn chạy xe qua nghe thấy tưởng có người chửi mình nên dừng lại đuổi chém nạn nhân. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân mẹ kế sát hại con chồng. Nguồn: VTC NOW.

