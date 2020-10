Tin nóng ngày 13/10: Nghich tử rủ bạn về nhà giết mẹ cướp tiền, vàng

1. Nghịch tử sát hại mẹ để lấy tiền, vàng đi chơi: Chiều 13/10, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Nguyễn Lâm (18 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) và Đặng Phúc Công (14 tuổi, ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Mẹ ruột của Công bà Tr.T.T.L. (54 tuổi). Công đã rủ bạn về nhà cùng sát hại mẹ ruột để lấy tiền, vàng, điện thoại di động trên người bà L. rồi đến TP Tuy Hòa để ăn chơi thì bị Công an bắt giữ. 2. Công an viên nhận nuôi bé trai bỏ trong túi ni lông vứt ven đường: Ngày 13/10, Công an xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết, đã có người đứng ra nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi trong bao ni nông vứt ven đường. Người này là một đồng chí công an xã Hàm Liêm phụ trách địa bàn thôn. 3. Khám nơi ở của thợ cơ khí, phát hiện lô “hàng trắng” cực “khủng”: Ngày 13/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986, trú tại huyện Nghi Lộc là thợ cơ khí). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 12 gói ma túy đá có trọng lượng 13kg; 6 bánh heroin; 50 viên ma túy tổng hợp; 1 cân điện tử và một số tang vật liên quan khác. 4. Nam thanh niên tử vong trên tuyến đường ven biển: Ngày 13/10, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 2h cùng ngày, người dân phát hiện trên đường ven biển Quỳnh Phương - Quỳnh Liên có 1 chiếc xe máy BKS 37L1-545.06 bị hư hỏng nặng bên lề đường. Cạnh đó là thi thể 1 nam thanh niên độ tuổi từ 18 - 28 tuổi. Nạn nhân được xác định tên L. (trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) 5. Đi câu cá 2 người bị lũ cuốn tử vong: Ngày 13/10, Công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước và người dân địa phương đã tìm thấy hai người bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 10/10. Theo đó, 5 người dân tại xã Bù Gia Mập rủ nhau đi câu cá. Đến tối cùng ngày, cả nhóm đi về thì bị nước từ thượng nguồn của một con suối cạn đổ về. 3 người trong nhóm đi trước may mắn thoát chết. Riêng Điểu Nhung (37 tuổi) và Điểu Quy (22 tuổi) bị dòng nước lớn cuốn đi. 6. Chạy thử vài vòng rồi lấy xe của nạn nhân "đi luôn": Ngày 13/10, Công an quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Dương Hà Phương (ngụ huyện Bình Chánh) về việc bị một đối tượng lừa lấy chiếc xe Suzuki Sport. Theo anh Phương, đối tượng trên cao hơn 1,6m, nặng khoảng 70kg, nước da trắng, nói giọng miền Nam. Sau khi làm giấy tờ viết tay mua bán chiếc Suzuki Sport, đối tượng giả bộ mượn xe chạy thử vài vòng sau đó..."đi luôn". 7. Bắt quả tang 12 thanh niên tổ chức "bay lắc" ở quán karaoke: Ngày 13/10, Công an TP Lào Cai (Lào Cai) cho biết đã bắt 12 đối tượng gồm 6 nam, 6 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke xảy ra vào tối 12/10 tại địa bàn phường Lào Cai. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 viên ma túy MDMA (ma túy kẹo), 1 túi ma túy dạng Ketamin, 40 triệu đồng, 12 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan. >>> Xem thêm video: Bắt 25 đối tượng sử dụng ma túy, tàng trữ nhiều vũ khí. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Nghịch tử sát hại mẹ để lấy tiền, vàng đi chơi: Chiều 13/10, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Nguyễn Lâm (18 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) và Đặng Phúc Công (14 tuổi, ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Mẹ ruột của Công bà Tr.T.T.L. (54 tuổi). Công đã rủ bạn về nhà cùng sát hại mẹ ruột để lấy tiền, vàng, điện thoại di động trên người bà L. rồi đến TP Tuy Hòa để ăn chơi thì bị Công an bắt giữ. 2. Công an viên nhận nuôi bé trai bỏ trong túi ni lông vứt ven đường: Ngày 13/10, Công an xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết, đã có người đứng ra nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi trong bao ni nông vứt ven đường. Người này là một đồng chí công an xã Hàm Liêm phụ trách địa bàn thôn. 3. Khám nơi ở của thợ cơ khí, phát hiện lô “hàng trắng” cực “khủng”: Ngày 13/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986, trú tại huyện Nghi Lộc là thợ cơ khí). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 12 gói ma túy đá có trọng lượng 13kg; 6 bánh heroin; 50 viên ma túy tổng hợp; 1 cân điện tử và một số tang vật liên quan khác. 4. Nam thanh niên tử vong trên tuyến đường ven biển: Ngày 13/10, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 2h cùng ngày, người dân phát hiện trên đường ven biển Quỳnh Phương - Quỳnh Liên có 1 chiếc xe máy BKS 37L1-545.06 bị hư hỏng nặng bên lề đường. Cạnh đó là thi thể 1 nam thanh niên độ tuổi từ 18 - 28 tuổi. Nạn nhân được xác định tên L. (trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) 5. Đi câu cá 2 người bị lũ cuốn tử vong: Ngày 13/10, Công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước và người dân địa phương đã tìm thấy hai người bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 10/10. Theo đó, 5 người dân tại xã Bù Gia Mập rủ nhau đi câu cá. Đến tối cùng ngày, cả nhóm đi về thì bị nước từ thượng nguồn của một con suối cạn đổ về. 3 người trong nhóm đi trước may mắn thoát chết. Riêng Điểu Nhung (37 tuổi) và Điểu Quy (22 tuổi) bị dòng nước lớn cuốn đi. 6. Chạy thử vài vòng rồi lấy xe của nạn nhân "đi luôn": Ngày 13/10, Công an quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Dương Hà Phương (ngụ huyện Bình Chánh) về việc bị một đối tượng lừa lấy chiếc xe Suzuki Sport. Theo anh Phương, đối tượng trên cao hơn 1,6m, nặng khoảng 70kg, nước da trắng, nói giọng miền Nam. Sau khi làm giấy tờ viết tay mua bán chiếc Suzuki Sport, đối tượng giả bộ mượn xe chạy thử vài vòng sau đó..."đi luôn". 7. Bắt quả tang 12 thanh niên tổ chức "bay lắc" ở quán karaoke: Ngày 13/10, Công an TP Lào Cai (Lào Cai) cho biết đã bắt 12 đối tượng gồm 6 nam, 6 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke xảy ra vào tối 12/10 tại địa bàn phường Lào Cai. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 viên ma túy MDMA (ma túy kẹo), 1 túi ma túy dạng Ketamin, 40 triệu đồng, 12 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan. >>> Xem thêm video: Bắt 25 đối tượng sử dụng ma túy, tàng trữ nhiều vũ khí. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.