Tin nóng ngày 13/1: Say rượu, chồng dùng súng bắn vợ nhập viện

Say rượu, chồng dùng súng bắn vợ nhập viện: Giàng A Tăng (SN 1961, trú tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đi uống rượu say về nhà có gây mâu thuẫn với vợ. Sau đó, Tăng đã sử dụng 1 khẩu súng kíp (súng săn tự chế) bắn gây thương tích cho vợ mình là Sùng Thị Me, SN 1966. Hậu quả khiến chị Me bị 15 viên đạn bi tự chế (đạn hạt cải) vào vùng lưng, bị thương tích tổn hại 50% sức khỏe. Công an thị xã Sa Pa đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Giả công an chìm để chiếm đoạt pháo Tết: Chu Đại Nghĩa (21 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) lên mạng xã hội đặt mua pháo lậu rồi khi nhân viên đến giao hàng thì Nghĩa giả danh “công an mật” để “tịch thu” chiếm đoạt số pháo trên. Hôm nay, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ Nghĩa để điều tra về hành vi mua bán pháo trái phép và giả danh công an để lừa đảo. Bắt nhóm đối tượng tổ chức bán dâm, ‘bay lắc’ cho dân chơi trong khách sạn: Cơ sở kinh doanh khách sạn, massage Luna Hotel Private (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do ông Đ.N.A (SN: 1978, ngụ TP HCM) đứng tên giấy phép kinh doanh, bắt đầu hoạt động từ năm 2011 cho đến nay. Cơ sở này đã tổ chức bán dâm, tiệc “bay lắc” cho dân chơi trong khách sạn. Hôm nay, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết đang củng cố hồ sơ để sử lý nhóm đối tượng. Bí ẩn thi thể cụ bà trên 70 tuổi tử vong trong khuôn viên nhà văn hóa: Trong quá trình đi làm đồng, một số người dân địa phương đã phát hiện thi thể cụ bà trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Quang Lâm (xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân khoảng ngoài 70 tuổi, tóc hoa râm cắt ngang vai, cao khoảng 1,5m; trên người mặc áo dài tay màu tím có điểm hoa, quần vải lụa màu đen có điểm hoa. Hai chân, hai tay đi tất màu ghi pha đen. Hôm đây, Công an huyện Tân Yên cho biết đang điều tra, làm rõ. Thu giữ 1,1 tấn hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc: Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã tiến hành xử phạt hành chính Công ty TNHH Gaon Food với số tiền 70 triệu đồng về hành vi “Hàng thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ”. Hơn 1,1 tấn hàng hóa thực phẩm như cá ngừ, cá bò khô, thịt lợn đóng khay, thịt lợn… không rõ nguồn gốc của Công ty TNHH Gaon Food chuẩn bị tung ra thị trường thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Ô tô tải tông vào xe gắn máy làm 2 người thương vong: Khoảng 10h ngày 13/1, xe tải do tài xế Nguyễn Văn Chọn (sinh 1990, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển đi tới xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây thì va chạm với xe gắn máy do chị Phan Thị Nhi ( sinh 1989, ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) điều khiển. Vụ việc khiến bé 4 tuổi ngồi sau xe gắn máy tử vong tại chỗ. Riêng chị Phan Thị Nhi bị thương nặng phải chuyển bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Vợ con “liên thủ” đánh chết chồng cho… hả giận. Nguồn: ANTV.

