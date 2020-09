Tin nóng ngày 12/9: Thiếu niên 16 tuổi tử vong bất thường trước sân nhà

1. Thiếu niên 16 tuổi tử vong bất thường trước sân nhà: Ngày 12/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một thiếu niên trú xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc). Khoảng 5h sáng cùng ngày, người thân phát hiện Huỳnh Viết Khải (16 tuổi, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) nằm bất động trước sân. Khi mọi người đến kiểm tra thì Khải đã tử vong. 2. Ba thanh niên trộm chó bị đánh nhừ tử: Ngày 12/9, UBND xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có vụ việc một số thanh niên vào trộm chó và bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an. Rạng sáng 12/9, người dân thôn Án Đình, xã Thạch Bình phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy câu trộm chó của người dân địa phương nên đã tri hô, vây bắt. 3. Cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt: Công an tỉnh Thái Bình ngày 12/9 cho biết cơ quan điều tra vừa bắt bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Trước khi vướng lao lý, bà Ngấn được giao nhiệm vụ thư ký, giúp việc trong các cuộc đấu giá đất ở Thái Bình. Quá trình điều tra mở rộng vụ án bà Ngân liên quan tới vụ án vợ chồng Dương Đường. 4. Đột nhập phá két sắt, trộm kim cương... trị giá trên 1 tỷ đồng: Ngày 12/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Quốc Hùng (biệt danh là Lỳ, 29 tuổi, trú đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, TP Đà Lạt) để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Qua thống kê, khai báo của bị hại, tài sản bị mất trộm, gồm: 1 bộ trang sức kim cương, bao gồm dây chuyền, lắc, nhẫn, bông tai; 1 vòng vàng, bông tai vàng; 1 bộ đá ngọc... mới mua, trị giá trên 1 tỷ đồng. 5. Bốn người thoát chết trong vụ xe Camry bốc cháy: Khoảng 8h ngày 12/9, tại Km189+430 trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình hướng đi Ninh Bình-Hà Nội qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ôtô mang biển kiểm soát 29T-1558.Tại thời điểm xảy ra cháy xe, tài xế điều khiển là ông Hoàng Văn Thực (sinh năm 1957, ở quận Đống Đa, Hà Nội). cả 4 người đã nhanh chóng chạy ra nên không có thiệt hại về người, còn ô tô Camry bị cháy hoàn toàn. 6. Người chở hàng lậu lao xe vào cảnh sát: Ngày 12/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu. Theo đó, Cảnh sát ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, tuy nhiên nhóm người này không chấp hành. Một thanh niên lái xe máy lao thẳng về phía cảnh sát nhưng lực lượng chức năng kịp thời tránh được. Nam thanh niên này sau đó nhảy xuống kênh tẩu thoát. Hai người còn lại cũng vứt xe máy cùng tang vật và bỏ trốn. Cảnh sát đã tạm giữ 3 xe máy cùng 4.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. 7. Bắt hai đối tượng làm giả giấy tờ trong nhà thuê: Ngày 12/9, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã khám xét và bắt khẩn cấp hai đối tượng làm giấy tờ giả. Theo đó, 2 đối tượng Vũ Văn Bình (sinh 1990), Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1989) cùng trú tại Ân Thư, tỉnh Hưng Yên đến thuê nhà tại thôn Phước Thọ (xã Tân Phước, thị xã La Gi) để làm cơ sở sản xuất giấy tờ giả thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. >>> Xem thêm video: Bộ Công an phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu "khủng". Nguồn: VTC NESW.

