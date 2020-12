Tin nóng ngày 11/12: Lộ giá vé “động thác loạn” đồng tính nam

Lộ giá vé "động thác loạn" đồng tính nam: Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, vừa đột kích một cơ sở massage trá hình, bắt quả tang nhiều cặp nam giới quan hệ tình dục đồng tính ở địa bàn. Để được vào trong tiệm massage, khách đến phải mua vé với giá 90.000 đồng sau đó được vào phòng xông hơi và tắm tiên chung. Khi có nhu cầu quan hệ đồng tính, khách tự chọn "bạn tình" và quan hệ tại chỗ, thậm chí là thác loạn tập thể. Đình chỉ 2 Trung tá Công an Đồng Nai liên quan clip "xe đã gửi sếp": Ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định đình chỉ công tác đối với trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội CSGT- CSTT và trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó Đội CSGT- CSTT Công an huyện Trảng Bom vì liên quan đến clip được đăng tải trên mạng xã hội tố cáo "xe gửi sếp" trong quy trình xử lý xe vi phạm của CSGT- CSTT tại Đồng Nai. Bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm trong khu vui chơi trẻ em: Trong lúc chơi đùa, bé T.M.N. (11 tuổi, quê Sóc Trăng) vô tình chạm vào hệ thống đường ray xe lửa khiến bị giật văng xuống đất. Sự việc xảy ra tại khu vui chơi nằm trong Khu dân cư Phúc Đạt (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Trồng 110 cây cần sa trên ban công: Ngày 11/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Thùng (59 tuổi, ngụ phường 2) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi Trồng trái phép cây cần sa. Tại ban công lầu 1, cảnh sát phát hiện 110 chậu nhựa trồng 110 cây cần sa cao khoảng 1 m và 600 gram cần sa phơi khô. Ông Thùng khai trồng cây cần sa để điều trị, chữa cho bệnh nhân khi có nhu cầu. Phát hiện 41 nam, nữ dương tính với ma túy trong phòng: Công an quận Bình Tân, TP HCM ập vào phòng thu âm Bảo Anh A phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân phát hiện nhiều người vẫn đang phê ma túy, lắc lư trong tiếng nhạc mạnh. Qua đó, phát hiện 41 người (gồm 19 nam, 22 nữ) dương tính với ma túy. Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trong phòng ngủ: Phạm Văn Đà (SN 1988, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã lẻn vào phòng ngủ của bé gái sinh năm 2012, có ý định cưỡng bức nạn nhân. Nghe tiếng động lạ trong phòng, mẹ của bé gái phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an. Hiện Đà đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Hàn: Khoảng 17h30 chiều nay, trong lúc tập thể dục tại trên đoạn đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), một số người dân phát hiện thi thể một người đàn ông phía sông Hàn, đoạn gần cầu Tiên Sơn. Bước đầu, nạn nhân được xác định là N.T.T (SN 1996, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Lộ giá vé "động thác loạn" đồng tính nam: Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, vừa đột kích một cơ sở massage trá hình, bắt quả tang nhiều cặp nam giới quan hệ tình dục đồng tính ở địa bàn. Để được vào trong tiệm massage, khách đến phải mua vé với giá 90.000 đồng sau đó được vào phòng xông hơi và tắm tiên chung. Khi có nhu cầu quan hệ đồng tính, khách tự chọn "bạn tình" và quan hệ tại chỗ, thậm chí là thác loạn tập thể. Đình chỉ 2 Trung tá Công an Đồng Nai liên quan clip "xe đã gửi sếp": Ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định đình chỉ công tác đối với trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội CSGT- CSTT và trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó Đội CSGT- CSTT Công an huyện Trảng Bom vì liên quan đến clip được đăng tải trên mạng xã hội tố cáo "xe gửi sếp" trong quy trình xử lý xe vi phạm của CSGT- CSTT tại Đồng Nai. Bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm trong khu vui chơi trẻ em: Trong lúc chơi đùa, bé T.M.N. (11 tuổi, quê Sóc Trăng) vô tình chạm vào hệ thống đường ray xe lửa khiến bị giật văng xuống đất. Sự việc xảy ra tại khu vui chơi nằm trong Khu dân cư Phúc Đạt (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Trồng 110 cây cần sa trên ban công: Ngày 11/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Thùng (59 tuổi, ngụ phường 2) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi Trồng trái phép cây cần sa. Tại ban công lầu 1, cảnh sát phát hiện 110 chậu nhựa trồng 110 cây cần sa cao khoảng 1 m và 600 gram cần sa phơi khô. Ông Thùng khai trồng cây cần sa để điều trị, chữa cho bệnh nhân khi có nhu cầu. Phát hiện 41 nam, nữ dương tính với ma túy trong phòng: Công an quận Bình Tân, TP HCM ập vào phòng thu âm Bảo Anh A phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân phát hiện nhiều người vẫn đang phê ma túy, lắc lư trong tiếng nhạc mạnh. Qua đó, phát hiện 41 người (gồm 19 nam, 22 nữ) dương tính với ma túy. Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trong phòng ngủ: Phạm Văn Đà (SN 1988, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã lẻn vào phòng ngủ của bé gái sinh năm 2012, có ý định cưỡng bức nạn nhân. Nghe tiếng động lạ trong phòng, mẹ của bé gái phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an. Hiện Đà đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Hàn: Khoảng 17h30 chiều nay, trong lúc tập thể dục tại trên đoạn đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), một số người dân phát hiện thi thể một người đàn ông phía sông Hàn, đoạn gần cầu Tiên Sơn. Bước đầu, nạn nhân được xác định là N.T.T (SN 1996, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.