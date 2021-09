Tin nóng 7/9: Chia tay người yêu, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Vừa chia tay người yêu, nam thanh niên nhảy cầu tự tử: Rạng sáng 7/9, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể anh Đ.V.T (SN 1997; ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dưới cầu Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo người thân của nạn nhân, T. có dấu hiệu trầm cảm sau khi chia tay người yêu, có thể vì điều này mà tự tử. Đánh chết bạn tù vì phân công cho nhiều việc: Phạm nhân Trần Tấn Thành (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cho rằng Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1999, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cố ý phân công nhiều việc nên cự cãi qua lại. Thành dùng tay đấm, chân đá vào vùng mặt của Tuấn khiến nạn nhân tử vong. Ngày 7/9, Thành bị VKSND huyện Tân Phước phê chuẩn khởi tố. Mâu thuẫn, thợ cơ khí chém đồng nghiệp tử vong: Trong lúc uống rượu, N.Q.M. (SN 1991, trú huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Đỗ Minh Thành (SN 1979, trú TP Hải Dương) xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền công nên hai bên xô xát, chém nhau dẫn đến Thành bị thương và M. tử vong. Ngày 7/9, Công an TP Hải Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. Thủ kho ''trộm'' gần 400m tôn: Hà Công Duẩn (SN 1983, trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) - là thủ kho của cửa hàng - đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Hải Dương để lấy 375,8 mét tôn các loại đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngày 7/9, Duẩn bị CA tỉnh Hải Dương bắt giữ. Người đàn ông tử vong dưới mương nước, nghi bị truy đuổi sau khi ăn trộm: Sáng 7/9, nhiều người dân sống tại khu vực huyện Bình Chánh, TP.HCM nghe tiếng hô hoán, 3 thanh niên nghi là trộm bị truy đuổi. Đến bờ kênh, cả 3 nhảy xuống để trốn, hai người sau đó lên bờ, còn một người bị mất tích. Đến trưa cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Tụ tập ăn nhậu trong vùng có dịch, 3 thanh niên bị phạt 45 triệu đồng: Chiều 7/9, Công an phường Nam Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã xử phạt tới 45 triệu đồng đối với 3 nam thanh niên tụ tập ăn nhậu khi đang thực hiện giãn cách. Nhân viên tiếp thị sơn bị 5 kẻ "bảo kê" vác mã tấu truy sát: Nhằm tranh giành, bảo kê thị trường mua bán sơn, một nhóm thanh niên ở TP Thanh Hóa đã mang theo nhiều dao kiếm, mã tấu đuổi đánh, truy sát 1 nhân viên tiếp thị sơn trên Quốc lộ 47. Ngày 7/9, 5 đối tượng này bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam. >>>> Xem thêm video: Tử vong do nhảy cầu tự tử rơi xuống đường . Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.

