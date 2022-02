Tin nóng 5/2: Mẹ dùng dao chém chết con trai 2 tháng tuổi

Mẹ dùng dao chém chết con trai 2 tháng tuổi: Sáng 5/2, người thân bàng hoàng khi phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà ở xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) trên người có nhiều vết thương do dao chém. Cơ quan chức năng xác định, người sát hại bé trai chính là mẹ ruột L. T. H. (39 tuổi). Nguyên nhân ban đầu xác định, người mẹ nghi bị trầm cảm sau sinh. Đốt than sưởi ấm, 2 bà cháu tử vong: Ngày 5/2, UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngạt khí do đốt than trong phòng ngủ sưởi ấm. Hậu quả, 2 bà cháu tử vong còn 2 người khác nguy kịch. (Ảnh minh họa) Khởi tố người cha đổ xăng tự thiêu cùng con trai do mâu thuẫn: Đến nhà bố mẹ vợ tìm vợ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không thấy ai ra mở cửa, Nguyễn Việt Huy (SN 1991, trú xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai) đổ xăng lên người mình và con trai rồi châm lửa. Hậu quả khiến cháu N.B.L. (SN 2013) bị bỏng nặng. Ngày 5/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Huy. Ngáo đá đâm 3 người bị thương: Sau khi sử dụng ma túy, Tô Phát (25 tuổi, ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đánh đập vợ trong phòng trọ. Nghe tiếng la hét, chủ nhà trọ qua can ngăn thì bị Phát dùng dao tấn công khiến 3 người bị thương. Ngày 5/2, Công an TP Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Phát để điều tra, làm rõ. Bà lão bị cướp tiền khi đi xe máy: Thấy trong túi áo của người phụ nữ đi xe máy có nhiều tiền, Lý Văn Cương (23 tuổi, trú TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) bám theo nạn nhân rồi cướp 7 triệu đồng. Ngày 5/2, Công an TP Bắc Kạn cho biết đang tạm giữ Cương để điều tra, làm rõ. Đâm chết người đến nhà đòi nợ: Nguyễn Quốc Hiếu (SN 2000, trú thị xã Đông Hòa, Phú Yên) đến nhà của con nợ là Phạm Anh Kiệt (SN 2000, trú cùng thị xã) để đòi nợ, nhưng đã bị con nợ đâm trọng thương và đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 5/2, Công an thị xã Đông Hòa cho biết đang tạm giữ Kiệt để điều tra, làm rõ. Tìm thân nhân thanh niên tử vong có hình xăm mặt người: Ngày 5/2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong bụi cây ở trạm kiểm soát triều Bình Triệu, phường 26. Công an quận Bình Thạnh kêu gọi ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người mất tích giống đặc điểm trên xin liên hệ Công an quận. Hai xe máy va chạm, nam thiếu niên tử vong tại chỗ: Ngày 5/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, chiều 4/2, tại quận Lê Chân, xe máy do Nguyễn Việt A. (SN 2007, trú TP Hải Phòng) xảy ra va chạm với 1 xe máy khác. Hậu quả, vụ tai nạn khiến Nguyễn Việt A. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

