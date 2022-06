Tin nóng 8/6: “Nữ quái” giả trai lừa tình em, chiếm tiền tỷ của anh

"Nữ quái" giả trai lừa tình em, chiếm tiền tỷ của anh: Thông qua ứng dụng hẹn hò, Trần Thị Thanh (SN 1999, quê Thanh Hóa) giả làm con trai, tự xưng là "Hoàng Dương" ngỏ lời yêu đương và mượn tiền chị V., sau đó mượn tiền anh P. (anh trai của chị V.) ở Bình Dương lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 2 bị hại. Ngày 8/6, Công an Bình Dương cho biết đang tạm giữ Thanh để điều tra, làm rõ. Trung tá Công an chết bất thường tại nơi làm việc: Tối 7/6, đồng nghiệp đi vào phòng ngủ tập thể của cán bộ Công an Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì thấy trung tá N.V.Đ. (48 tuổi) - Phó trưởng Công an Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Lập Facebook dụ nhiều thanh niên quay clip nhạy cảm: Lê Anh Tuấn (SN 2004, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã lập các tài khoản giả, dụ dỗ gần 20 nam thanh niên quay clip nhạy cảm để tống tiền với số tiền khoảng 40 triệu đồng. Ngày 8/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên vừa bắt giữ đối tượng này. Đâm chủ quán karaoke trọng thương: Trong lúc nhậu, giữa Ngô Việt Em (59 tuổi, ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) và anh H. (chủ một quán karaoke) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Việt Em dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh H. khiến anh này bị thương nặng. Ngày 8/6, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giam Việt Em để điều tra, làm rõ. Dùng tiền âm phủ để lừa đảo: Với thủ đoạn mang theo một cọc tiền, bên ngoài một tờ tiền thật, còn lại tiền âm phủ, Ngô Quang Tứ (SN 1991, ở Hưng Yên) đã lừa đảo trót lọt nhiều người với số tiền lớn. Đặc biệt, Tứ đã lừa đảo một cửa hàng tại Thanh Liêm, Hà Nam với số tiền 40 triệu đồng. Ngày 8/6, VKSND huyện Thanh Liêm cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Tứ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa chạy việc hơn một tỷ đồng: Nguyễn Thị Vân (34 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) giới thiệu có mối quan hệ, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình) để lừa chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Ngày 8/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ Vân để điều tra, làm rõ. Rủ nhau đi trộm nữ trang và đô la, hai nữ quái bị tóm gọn: Biết một phụ nữ ở phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ở một mình và có nhiều tài sản nên Lê Thị Trơi (SN 1965) và Lê Thị Phương Mai (SN 1971, đều ở TP Huế) bàn bạc thống nhất và dàn cảnh để vào nhà trộm cắp nhiều dây chuyền, lắc vàng, bông tai, nhẫn và 20.300 đô la Mỹ của người phụ nữ này. Ngày 8/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang điều tra làm rõ. Đi lối tự mở qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu đâm tử vong: Sáng 8/6, tại Km 66+450 đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương, anh B.N.Q. (SN 2000, trú tại xã Hồng Lạc) đang điều khiển xe khi đi qua lối tự mở qua đường sắt thì bị tàu LP6 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội va phải. Hậu quả, anh Q. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. (Nguồn: VTV 24).

