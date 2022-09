Tin nóng 4/9: Níu kéo bất thành, dìm tử vong bạn gái dưới mương

Níu kéo bất thành, dìm bạn gái xuống mương nước đến chết: Níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Hoàng Thạch (SN 2001, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã nhấn đầu bạn gái là chị N.T.T. (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) xuống mương nước khiến nạn nhân tử vong. Ngày 4/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can Thạch để điều tra về hành vi giết người. Bắt tạm giam đối tượng dùng xiên thịt đâm trung úy Công an: Sau khi xảy ra cãi vã với hàng xóm, Lê Văn Hai (SN 1978, trú xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội) không hợp tác mà tỏ thái độ chống đối, chửi bới và đã dùng xiên thịt đâm thẳng vào cẳng tay phải đồng chí Trung úy Mai Tiến Hưng, thành viên Tổ công tác xã Tiên Phong rồi bỏ trốn. Ngày 4/9, VKSND huyện Ba Vì đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hai. Chèo ghe giăng lưới trên lòng hồ Trị An, 1 người tử vong: Ngày 4/9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều 3/9, anh Trịnh Đình Chính (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) ra lòng hồ Trị An giăng lưới đánh cá thì bất ngờ bị đuối nước thương tâm. Đến khoảng 0h ngày 4/9, thi thể anh Chính được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bắt kẻ trốn truy nã trong tiệm game: Sau gần 2 tháng lẩn trốn, ngày 4/9, Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã phát hiện và bắt giữ Trần Văn Lắm (17 tuổi, ở huyện Thoại Sơn) tại tiệm game ở địa phương. Lắm bị bắt giữ theo lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Trốn trong tủ quần áo, cuỗm sạch tiền, vàng của gia chủ: Phát hiện cửa nhà của một gia đình tại phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk không khóa, Phan Văn Trung (23 tuổi, trú Gia Lai) lẻn vào, trốn trong tủ quần áo suốt 6 giờ đồng hồ, chờ tới lúc chủ nhà đi vắng, mới mò ra vơ vét tiền, vàng và đồ trang sức. Ngày 4/9, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết vừa bắt giữ Trung để điều tra. 3 xe ô tô bốc cháy khiến thực khách chạy tán loạn: Chiều 4/9, hai chiếc ô tô loại 16 chỗ đỗ trên vỉa hè khu trung tâm nhà hàng tiệc cưới trên đường 2 tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến các thực khách đang dùng tiệc tại nhà hàng bỏ chạy tán loạn. Dù lực lượng cứu hỏa đã kịp thời dập tắt đám cháy nhưng hai chiếc ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, một xe ô tô con 4 chỗ đậu gần cũng bị cháy sém hư hỏng. Người đàn ông tử vong dưới mương nước: Ngày 4/9, lực lượng chức năng Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) thông tin, phát hiện một thi thể người đàn ông tử vong dưới mương nước thuộc địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

