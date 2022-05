Tin nóng 1/5: Mâu thuẫn chuyện nghỉ lễ, chồng cầm dao đâm chết vợ

Mâu thuẫn chuyện nghỉ lễ, chồng cầm dao đâm chết vợ: Chị Đặng Thị Y. (32 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) muốn về quê nghỉ Lễ, nhưng người chồng là Trần Văn Kế (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) không đồng ý, trong lúc cãi vã, người chồng đã dùng dao đâm chết vợ mình xảy ra tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Đến nhà bà nội tá túc, 2 bé gái nghi bị hiếp dâm: Ngày 30/4, một người phụ nữ ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền trình báo về việc 2 con gái (1 cháu 13 tuổi, 1 cháu 8 tuổi), khi đến nhà bà nội ở ngõ 14 Cầu Đất tá túc, đã bị ông Nguyễn Văn B. (67 tuổi, trú quận Ngô Quyền) giở trò đồi bại. Ngày 1/5, Công an quận Ngô Quyền cho biết đang tạm giữ B. để điều tra, làm rõ. Giả danh nhà báo lừa làm 'sổ đỏ' chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng: Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhận mình là nhà báo có mối quan hệ với các lãnh đạo, vì thế có thể 'chạy' làm sổ đỏ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9 tỷ. Ngày 1/5, Công an huyện Diễn Châu cho biết đang tạm giữ Vân Anh để điều tra, làm rõ. Khởi tố 'nữ quái' đưa người trốn sang Trung Quốc: Ngày 1/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can đối với Triệu Thị Hải Yến (SN 1978, trú huyện Hạ Hòa) về tội 'tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép'. Yến đã tổ chức đưa 3 lượt, khoảng 18 người xuất khẩu lao động trái phép và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp tại nước ngoài mỗi lượt người “xuất ngoại chui” thành công Yến thu khoảng 5.500.000 VNĐ. Mâu thuẫn sau chầu nhậu, thủ dao đâm chết đối phương: Xuất phát từ mâu thuẫn sau chầu nhậu, Hồ Viết An Ninh (28 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã thủ sẵn dao sau đó đâm anh Nguyễn Xuân Hùng (30 tuổi, trú cùng địa phương) tử vong. Ngày 1/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra làm rõ. Va vào lan can hành lang ven đường, nam thanh niên tử vong: Trưa 1/5, anh T.V.G.(SN 1994, trú xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển xe máy khi đến địa phận xóm 6 xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) thì không may va vào lan can hành lang bên phải đường. Cú va chạm mạnh khiến anh G. tử vong, chiếc xe máy văng ra xa, hư hỏng nặng. Xe Range Rover bốc cháy trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây: Chiều tối 30/4, tài xế Nguyễn Tiến Ngh. (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) lái ô tô hiệu Range Rover khi đến cao tốc TP HCM - Dầu Giây địa phận xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai), ô tô bất ngờ bốc khói. Nam tài xế cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp thì phương tiện bốc cháy ngùn ngụt. Một số tài xế lưu thông trên cao tốc phát hiện vụ việc, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc.Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Mâu thuẫn chuyện nghỉ lễ, chồng cầm dao đâm chết vợ: Chị Đặng Thị Y. (32 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) muốn về quê nghỉ Lễ, nhưng người chồng là Trần Văn Kế (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) không đồng ý, trong lúc cãi vã, người chồng đã dùng dao đâm chết vợ mình xảy ra tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Đến nhà bà nội tá túc, 2 bé gái nghi bị hiếp dâm: Ngày 30/4, một người phụ nữ ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền trình báo về việc 2 con gái (1 cháu 13 tuổi, 1 cháu 8 tuổi), khi đến nhà bà nội ở ngõ 14 Cầu Đất tá túc, đã bị ông Nguyễn Văn B. (67 tuổi, trú quận Ngô Quyền) giở trò đồi bại. Ngày 1/5, Công an quận Ngô Quyền cho biết đang tạm giữ B. để điều tra, làm rõ. Giả danh nhà báo lừa làm 'sổ đỏ' chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng: Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhận mình là nhà báo có mối quan hệ với các lãnh đạo, vì thế có thể 'chạy' làm sổ đỏ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9 tỷ. Ngày 1/5, Công an huyện Diễn Châu cho biết đang tạm giữ Vân Anh để điều tra, làm rõ. Khởi tố 'nữ quái' đưa người trốn sang Trung Quốc: Ngày 1/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can đối với Triệu Thị Hải Yến (SN 1978, trú huyện Hạ Hòa) về tội 'tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép'. Yến đã tổ chức đưa 3 lượt, khoảng 18 người xuất khẩu lao động trái phép và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp tại nước ngoài mỗi lượt người “xuất ngoại chui” thành công Yến thu khoảng 5.500.000 VNĐ. Mâu thuẫn sau chầu nhậu, thủ dao đâm chết đối phương: Xuất phát từ mâu thuẫn sau chầu nhậu, Hồ Viết An Ninh (28 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã thủ sẵn dao sau đó đâm anh Nguyễn Xuân Hùng (30 tuổi, trú cùng địa phương) tử vong. Ngày 1/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra làm rõ. Va vào lan can hành lang ven đường, nam thanh niên tử vong: Trưa 1/5, anh T.V.G.(SN 1994, trú xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển xe máy khi đến địa phận xóm 6 xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) thì không may va vào lan can hành lang bên phải đường. Cú va chạm mạnh khiến anh G. tử vong, chiếc xe máy văng ra xa, hư hỏng nặng. Xe Range Rover bốc cháy trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây: Chiều tối 30/4, tài xế Nguyễn Tiến Ngh. (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) lái ô tô hiệu Range Rover khi đến cao tốc TP HCM - Dầu Giây địa phận xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai), ô tô bất ngờ bốc khói. Nam tài xế cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp thì phương tiện bốc cháy ngùn ngụt. Một số tài xế lưu thông trên cao tốc phát hiện vụ việc, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc.Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.