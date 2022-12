Tin nóng 2/12: Khởi tố vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu tống tình, tiền

Khởi tố vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu tống tình, tiền: Ngày 2/12, tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức, liên quan đến vụ Ông Châu Văn Mỹ - Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu tống tình, tiền nữ bị cáo, ông Lý Công Bắc – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - cho biết Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Châu Văn Mỹ về hành vi nhận hối lộ; đồng thời ra lệnh tạm giam đối với bị can này. Nghịch tử đánh chết cha ruột sau khi ăn nhậu: Sau khi đã uống rượu, A Thuốc (SN 1999, ngụ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra rẫy canh tác của gia đình để tìm cha mình là ông A Pơi (SN 1982). Tại đây, 2 cha con ông A Pơi xảy ra mâu thuẫn. A Thuốc cầm cây sắt dài 1,2m đuổi đánh ông A Pơi. Sau đó, tiếp tục dùng một cây gỗ đánh nhiều lần vào vùng lưng cha làm cho ông này ngã úp mặt xuống đất dẫn đến tử vong. Sau đó, A Thuốc bỏ đi tiếp tục uống rượu. Ngày 2/12, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can và bắt tạm giam A Thuốc để điều tra về hành vi 'Giết người'. Bắt tạm giam nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch ở Cao Bằng: Ngày 1/12, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can để tạm giam đối với Tô Quang Tuyến (1967, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính – kế hoạch, huyện Bảo Lạc) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tô Quang Tuyến được xác định có liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan. Phát hiện thi thể cha và con 2 tuổi dưới giếng: Ngày 2/12, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể anh H.V.T (SN 1983) và cháu H.V.Y.N (SN 2020, con ông T.) dưới giếng thuộc thôn Quảng Đức. Theo người thân, có thể trong lúc nghĩ quẩn, anh T đã ôm con tự tử. Nguyên nhân vụ việc đau lòng này đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. Phá đường dây lô đề với giao dịch hơn 600 triệu đồng/ngày: Ngày 2/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà triệt phá đường dây lô đề, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng. Lực lượng Công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 12 điểm trên địa bàn huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 20 điện thoại các loại, 2 xe ô tô cùng một số tang vật liên quan. Phát hiện thi thể nam giới ở hồ Suối Giai: Ngày 2/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chiều 1/12, một số học sinh đi chơi ở khu vực bờ hồ Suối Giai (thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang nổi gần bờ hồ. Tại hiện trường, danh tính nạn nhân chưa được xác định, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, cách bờ khoảng 5m, trên người mặc áo thun màu xanh, quần tây màu đen. Theo nhận định từ cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong từ vài ngày trước. Nhân viên trạm dừng nghỉ bị đánh liên tiếp bằng tuýp sắt: Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện dừng đỗ xe,Trần Xuân Hùng (25 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Trần Đình Lĩnh (29 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã dùng tuýp sắt đánh nhân viên bảo vệ trạm dừng nghỉ tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây thương tích 46%. Ngày 2/12,Công an thị xã Nghi Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Ô tô kéo lê xe máy trên quốc lộ, 1 người tử vong: Trưa 2/12 trên quốc lộ 53, đoạn qua xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) Huỳnh Ngọc Van (SN 1990, ngụ TP Vũng Tàu) điều khiển ô tô biển số: 64A – 006.33 đã xảy ra va chạm với xe máy biển số: 64D1 – 056.61 do nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông từ hướng ngược lại. Sau cú va chạm, ô tô cuốn xe máy vào gầm và kéo lê một đoạn dài trên quốc lộ 53. Hậu quả, nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, phần đầu ô tô và xe máy bị biến dạng. >>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: ĐTHĐT.

