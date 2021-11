Tin nóng 4/11: Vợ không cho ngủ cùng, chồng đổ xăng đốt nhà

Vợ không cho ngủ cùng, chồng đổ xăng đốt nhà: Khi đi uống rượu về, Phạm Văn Cao (SN 1983, trú TP Hải Dương) muốn vào phòng ngủ cùng nhưng vợ không cho. Bực tức Cao liền hất xăng đốt nhà khiến nhiều người trong gia đình bị bỏng nặng. Ngày 4/11, Công an TP Hải Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Không khởi tố vụ "thầy" lang chữa hiếm muộn bị tố cưỡng dâm: Ngày 4/11, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa có thông báo gửi chị Nguyễn Thị Y (tên nhân vật đã thay đổi) ở Lục Nam về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác ông Vũ Trọng Hải (SN 1975) ở thôn Kép 2A, xã Hồng Giang chữa bệnh hiếm muộn, vô sinh bằng hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục làm chị Y. có thai sinh con. Triệt xóa, bắt quả tang 12 đối tượng đá gà ăn tiền: Ngày 4/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đá gà, bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đá ăn tiền. Tại hiện trường, Công an thu giữ 4 con gà, 5 cặp cựa, 1 cái cân loại 5kg, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 4 dụng cụ dùng mài cựa. Ngoài ra, tạm giữ số tiền 54,6 triệu đồng và 4 xe mô tô. Thiếu niên 15 tuổi trộm xe tải, rủ thêm 2 người khác đi phụ xe: Alăng Thuận (15 tuổi, ngụ huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã lấy trộm xe tải ở huyện Đại Lộc, sau đó rủ thêm hai người khác đi phụ xe nhưng bị Công an bắt quả tang. Ngày 4/11, Công an huyện Đại Lộc cho biết đã khởi tố Thuận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Thuận bên phải) Người đàn ông tử vong khi đi kiếm củi: Sáng 4/11, tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) một cặp vợ chồng đi kiếm củi bị đá lăn vào trúng khiến người chồng tử vong, còn vợ may mắn thoát nạn. (Ảnh minh hoạ) Bắt quả tang nhóm nam nữ tụ tập dùng ma túy trong homestay: Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt quả tang 9 nam, 6 nữ có biểu hiện nghi vấn tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại homestay ở TP. Pleiku. Kết quả test nhanh cho thấy, 11 đối tượng dương tính với chất ma túy. (Ảnh minh hoạ) Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Ngày 4/11, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về những sai phạm liên đới vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000. Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La: Ngày 4/11, Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã khởi tố, bắt tạm Lường Văn Thuật (SN 1982, trú xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, nguyên Chủ tịch UBND xã Phổng Lập) về hành vi Tham ô tài sản. Trong 2 năm 2019 và 2020 với chức vụ là Chủ tịch UBND xã Phổng Lập, Thuật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Ghen tuông, chồng tưới xăng đốt vợ. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

Vợ không cho ngủ cùng, chồng đổ xăng đốt nhà: Khi đi uống rượu về, Phạm Văn Cao (SN 1983, trú TP Hải Dương) muốn vào phòng ngủ cùng nhưng vợ không cho. Bực tức Cao liền hất xăng đốt nhà khiến nhiều người trong gia đình bị bỏng nặng. Ngày 4/11, Công an TP Hải Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Không khởi tố vụ "thầy" lang chữa hiếm muộn bị tố cưỡng dâm: Ngày 4/11, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa có thông báo gửi chị Nguyễn Thị Y (tên nhân vật đã thay đổi) ở Lục Nam về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác ông Vũ Trọng Hải (SN 1975) ở thôn Kép 2A, xã Hồng Giang chữa bệnh hiếm muộn, vô sinh bằng hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục làm chị Y. có thai sinh con. Triệt xóa, bắt quả tang 12 đối tượng đá gà ăn tiền: Ngày 4/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đá gà, bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đá ăn tiền. Tại hiện trường, Công an thu giữ 4 con gà, 5 cặp cựa, 1 cái cân loại 5kg, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 4 dụng cụ dùng mài cựa. Ngoài ra, tạm giữ số tiền 54,6 triệu đồng và 4 xe mô tô. Thiếu niên 15 tuổi trộm xe tải, rủ thêm 2 người khác đi phụ xe: Alăng Thuận (15 tuổi, ngụ huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã lấy trộm xe tải ở huyện Đại Lộc, sau đó rủ thêm hai người khác đi phụ xe nhưng bị Công an bắt quả tang. Ngày 4/11, Công an huyện Đại Lộc cho biết đã khởi tố Thuận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Thuận bên phải) Người đàn ông tử vong khi đi kiếm củi: Sáng 4/11, tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) một cặp vợ chồng đi kiếm củi bị đá lăn vào trúng khiến người chồng tử vong, còn vợ may mắn thoát nạn. (Ảnh minh hoạ) Bắt quả tang nhóm nam nữ tụ tập dùng ma túy trong homestay: Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt quả tang 9 nam, 6 nữ có biểu hiện nghi vấn tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại homestay ở TP. Pleiku. Kết quả test nhanh cho thấy, 11 đối tượng dương tính với chất ma túy. (Ảnh minh hoạ) Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Ngày 4/11, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về những sai phạm liên đới vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000. Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La: Ngày 4/11, Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã khởi tố, bắt tạm Lường Văn Thuật (SN 1982, trú xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, nguyên Chủ tịch UBND xã Phổng Lập) về hành vi Tham ô tài sản. Trong 2 năm 2019 và 2020 với chức vụ là Chủ tịch UBND xã Phổng Lập, Thuật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Ghen tuông, chồng tưới xăng đốt vợ. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.