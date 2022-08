Tin nóng 1/8: Cụ ông 71 tuổi đốt 3 căn nhà do giận người thân

Cụ ông 71 tuổi đốt 3 căn nhà do bị người thân ghẻ lạnh: Mới đây, VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Mỹ (71 tuổi, sống tại ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) về tội giết người. Bị can khai nhận do bực tức việc vợ và các con không quan tâm, chăm sóc nên Mỹ nảy sinh ý định đốt ba căn nhà của các con trong khuôn viên đất gần nhà mình. Thời điểm xảy ra cháy, trong mỗi căn nhà có ba người đang ngủ, ngoài người lớn còn có các cháu nhỏ. May mắn khi lửa bùng cháy, những người này đã kịp thời phát hiện, chạy thoát. Mâu thuẫn mua ma túy, 1 người bị đâm tử vong: Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM đang lấy lời khai Nguyễn Quốc Thái (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, vào ngày 31/7, sau khi nhậu, Huỳnh Trương Hoàng Nhi (SN 1994, ngụ quận Bình Tân) rủ Thái mua ma tuý về dùng nhưng Thái không đồng ý nên Nhi ấm ức bỏ về rồi sau đó tìm đến nhà Thái đánh anh này. Trong lúc cãi cự, Thái đã bỏ chạy vào bếp lấy con dao đâm Nhi tử vong. Sau khi gây án, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú. 4 tàu cá cháy dữ dội lúc rạng sáng: Khoảng 3h ngày 1/8, tại khu vực neo đậu trên sông Roòn có 4 tàu cá bị cháy gồm: tàu QB-93628-TS của ông Phạm Ngọc Hưng (SN 1979); tàu QB-93426TS của ông Lê Mạnh Cường (SN 1983); tàu QB-93685TS của ông Phạm Ngọc Hùng (SN 1985) và tàu QB-33194 TS của ông Lê Ngọc Dũng (SN 1983) cùng trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Ước tính tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng, không có thiệt hại về người. Cứu thoát 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy: Sáng ngày 1/8, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà số 6A ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau nỗ lực của các lực lượng đã cứu 2 người mắc kẹt trên tầng 4 thoát ra ngoài an toàn. Đến 9h15 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt, may mắn không có thiệt hại về người. Người đàn ông tử vong trôi dạt vào bờ biển: Sáng 1/8, người dân đi tắm biển ở xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ. Lãnh đạo UBND xã Tam Thanh cho biết nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi. "Người đàn ông này mặc quần đùi màu xanh, áo thun trắng, tóc ngắn. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi chưa xác định được danh tính." >>>Xem thêm: Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người trong gia đình không qua khỏi (Nguồn: Nghệ An TV).

