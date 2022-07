Tin nóng 25/7: Ba người phụ nữ tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp

Ba người phụ nữ tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp: Ngày 25/7, một lãnh đạo của UBND xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận 3 người phụ nữ trên địa bàn vừa tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp. Trước đó, ngày 20/7, bà N.T.L. (SN 1985), Đ.T.L. (SN 1978) nhậu tại nhà bà M.T.M. (SN 1968) - cùng ngụ xã Tân Hưng và tiếp tục nhậu từ 9h cho đến 13h ngày 21/7. Tối 22/7, cả 3 người phụ nữ nêu trên có biểu hiện nôn ói, khó thở… dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa) Phát hiện thi thể bị trói tay chân dưới kênh ở TP HCM: Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm, mở rộng điều tra vụ việc một thi thể nam giới được phát hiện đang trong giai đoạn phân hủy trên kênh Vàm Thuật. Nghi án chồng sát hại vợ trong nhà trọ ở TP HCM: Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ án mạng khiến chị T. (23 tuổi) tử vong. Trước đó, tối 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi, mẹ chị T.) về đến nhà trọ trong hẻm Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, phát hiện con gái tử vong trên gác lửng. Người mẹ sau đó trình báo công an địa phương. Bước đầu, cảnh sát nghi vấn nạn nhân bị bóp cổ. Nghi can gây ra án mạng là chồng của chị T. hiện đi đâu không rõ. Nam sinh 15 tuổi bị đuối nước khi đi tắm ao: Sáng ngày 25/7, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nam sinh lớp 9 bị đuối nước tử vong. Trước đó, chiều 24/7, em L.T.P. (15 tuổi), ngụ ấp Long Hoà, thị trấn Phước Long cùng 2 người bạn đến ao cạnh đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc ấp Long Đức, thị trấn Phước Long để tắm thì trượt chân xuống vị trí nước sâu và chìm. Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể P. Cháy tổng kho Công ty Cổ phần Vật tư vận tải xây lắp Điện lực miền Trung: Khoảng 4h sáng 25/7 tại tổng kho vật tư thiết bị của Nhà máy biến áp Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Vật tư vận tải xây lắp Điện lực Miền Trung (số 27 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bốc cháy dữ dội. Đến 7h30 cơ bản ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra xác minh. Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị sát hại: Ngày 25/7, Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đang tạm giữ một nghi phạm để điều tra do liên quan tới vụ án mạng xảy ra tại địa phận xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Nguyên nhân vụ án bước đầu được xác định do hai bên mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Sau khi gây án, nghi phạm đã bị công an khống chế, bắt giữ. Được biết giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ họ hàng. >>>Xem thêm video: Truy Tìm Kẻ Thủ Ác Chặt Lìa Đầu Người Phụ Nữ Ở Hải Phòng (Nguồn: ANTV)

