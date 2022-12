Tin nóng 27/12: Phát hiện thi thể phụ nữ không đầu trong phòng trọ

Phát hiện thi thể phụ nữ không đầu trong phòng trọ: Chiều 27/12, người dân tá hỏa phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ (khoảng 50 tuổi, quê An Giang) trong phòng trọ bên đường 15, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm ngửa, cạnh đó có một con dao. Theo lời người dân, mấy ngày nay, họ không thấy căn phòng trọ mở cửa, nghi có chuyện chẳng lành nên kiểm tra và phát hiện thi thể người phụ nữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Người đổ thức ăn thừa vào nồi nước tiếp tục bị phạt: Ngày 27/12, UBND TP. Nha Trang cho biết: Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ vừa có quyết định xử phạt bổ sung đối với bà H.T.T (SN 1942, ở đường Trần Quý Cáp, TP. Nha Trang) 2 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố. Bà T. bị xử phạt bổ sung vì đã có hành vi đổ nước uống thừa của khách vào thùng cho khách sau uống. Liên quan đến vụ việc này, bà T. cũng đã bị Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì hành vi sử dụng trái phép hè phố. Tạm giam hiệu trưởng tham ô tiền chính sách: Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Lới (49 tuổi, người địa phương) về tội Tham ô tài sản. Theo Công an, bị can Lới là hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Ca, phụ trách điểm trường Mạy Rại, trong giai đoạn 2017/2021. Quá trình làm việc, bà Lới có nhiều sai phạm trong việc thực hiện chế độ cho học sinh theo Quyết định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nam sinh lớp 10 bị bạn đâm trọng thương trong giờ ra chơi: Ngày 27/12, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc 1 nam học sinh lớp 10 Trường THPT Tây Thụy Anh dùng vật nhọn đâm trúng vùng ngực của bạn học, khiến nạn nhân trọng thương. Trước đó, vào giờ ra chơi ngày 26/12, nam sinh L.Q.T. của Trường THPT Tây Thụy Anh bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào vùng ngực của nam sinh L.V.K. (học cùng trường) khiến nạn nhân trọng thương. Bắt giữ phạm nhân giết người trốn truy nã suốt 38 năm: Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ bà Nguyễn Thị Nhì (67 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn) trốn truy nã về tội Giết người ở tỉnh Tiền Giang di lý về Quảng Ngãi chấp hành án. Theo hồ sơ, bà Nhì bị Công an tỉnh Nghĩa Bình truy tố và tuyên án chung thân về tội Giết người. Tuy nhiên, sau đó nữ phạm nhân này bỏ trốn khỏi trại giam nên vào ngày 4/7/1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã. Lần theo dấu vết tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện bà Nhì đã trốn truy nã suốt 38 năm qua nhiều tỉnh, thành và đến sinh sống ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phát hiện 7 tạ thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi được tích trữ để bán: Ngày 27/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH thực phẩm C. N (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) do bà T.T.N (SN 1976, trú tại địa chỉ trên) làm Giám đốc. Cơ quan chức năng phát hiện trong kho lạnh của Công ty TNHH thực phẩm C.N có lưu giữ hơn 700kg thịt lợn đông lạnh. Qua phân tích tại Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương kết luận, số thịt lợn trên có nhiễm virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Theo chủ doanh nghiệp trình bày, hơn 700kg thịt lợn nêu trên được mua gom trôi nổi trên thị trường với giá rẻ để bán. Thu giữ lô hàng thuốc lá điện tử không nguồn gốc 3,7 tỷ đồng: Ngày 27/12, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-926.xx đang đỗ trước cửa tòa nhà Bea Sky, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 8.957 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và phụ kiện có nhãn mác thể hiện do nước ngoài sản xuất, hàng hóa không rõ chất lượng. Chủ xe tải không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của lô hàng này. Theo ước tính, tổng giá trị của lô hàng khoảng 3,7 tỷ đồng. Bán đất không qua đấu giá, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố, bắt giam: Ngày 27/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Duy Đông (SN 1962) và Nguyễn Duy Môn (SN 1962), cùng trú tại xã An Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình) điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch UBND xã, Bùi Duy Đông đã chỉ đạo, thông đồng với cán bộ địa chính bán khoảng 10 lô đất nhưng không thông qua đấu giá. Thậm chí khi bán xong vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện xin đấu giá các lô đất nói trên. (Ảnh minh họa) Xe mô tô va chạm với xe tải, một người tử vong: Tối 26/12 tại tỉnh lộ 293 thuộc địa phận tổ dân phố Chằm Mới, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead BKS 98F1- 332.42 do anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1989, ở thôn Đọ Làng, xã Cương Sơn, Lục Nam) xảy ra va chạm với xe ô tô tải nhãn hiệu Howo BKS 98C - 246.81 do anh Bùi Văn Tuyền (SN 1985, ở thôn Chẳm, xã Trường Sơn, cùng huyện Lục Nam) điều khiển đi chiều ngược lại. Sau cú va chạm mạnh, anh Thiện tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: TP.HCM bắt đầu xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng. Nguồn: ĐTHĐT.

