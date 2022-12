Tin nóng 26/12: Sát hại người tình rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sát hại người tình rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử: Chị B.T.M.H. (SN 1990, trú phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã có chồng, nhưng đang chuẩn bị ra tòa ly hôn. Chị H. thuê căn nhà tại ngõ 169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa để ở trọ cùng con gái. Thời gian gần đây, Đoàn Tuấn Anh (SN 1978, trú quận Lê Chân) cũng chuyển về ở cùng chị H. Đến chiều 25/12, do ghen tuông, Đoàn Tuấn Anh đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực chị H. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 26/12, Công an quận Lê Chân cho biết đang điều tra, làm rõ. Xác định vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong là do làm pháo: Ngày 26/12, VKSND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã thông tin ban đầu về vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 2 cháu khác bị thương tại thôn Quỳnh Tân 3 (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vào chiều 25/12. Theo đó, cơ quan chức năng xác định, xuất phát từ việc một cháu bé trú tại thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp mua thuốc làm pháo gồm chất bột màu trắng và màu vàng (lưu huỳnh) trên mạng xã hội về làm pháo nổ dẫn đến hậu quả đau lòng. Nam thanh niên lái xe múc phá nát hai căn nhà: Đêm 25/12, một nam thanh niên tên H. (24 tuổi) điều khiển xe múc đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ (33 tuổi, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) phá sập hoàn toàn căn nhà Dù có nhiều người dân can ngăn nhưng nam thanh niên này vẫn dùng xe múc hung hãn phá nhà. Ngoài hai căn nhà bị sập hoàn toàn, một chiếc xe ô tô 7 chỗ của gia đình anh Ngà cũng bị hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Theo một số người dân, trước đó nam thanh niên này có mâu thuẫn với anh Thơ và anh Ngà. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bé trai sơ sinh bỏ rơi trước UBND phường: Chiều 26/12, UBND phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM thông báo tìm cha mẹ cho một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trước cổng UBND phường này. Trẻ sơ sinh là bé trai, khoảng 2 ngày tuổi, quấn áo khoác màu tím, bỏ vào túi vải màu trắng, ngoài ra không có giấy tờ hay tài sản gì. UBND phường Bình Thọ, TP Thủ Đức thông báo ai là cha mẹ hay người thân của bé trai thì tới làm thủ tục nhận con. Chập điện gây cháy, thiêu rụi 4.700 con gà: Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, chiều tối 25/12, tại thôn Trại Cọ thuộc địa bàn xã, xảy ra vụ cháy do chập điện gây thiệt hại lớn cho một hộ dân. Hậu quả, vụ cháy gây hỏng toàn bộ khu chuồng nuôi, hệ thống điện, nước phục vụ chăn nuôi và thiêu rụi khoảng 4.700 con gà, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Xử phạt người phụ nữ đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo 2,5 triệu đồng: Ngày 26/12, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã xác minh được người phụ nữ trong clip được cho là đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo là bà HTT (80 tuổi, ngụ ở phường Vạn Thắng). UBND TP Nha Trang cho biết Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà T. về hành vi sử dụng hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông. Tai nạn giao thông, một người tử vong: Sáng 26/12, tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang, giữa 3 phương tiện là xe gắn máy BKS 98 AD-005.12 và 2 xe mô tô BKS 98 D1-229.18 và 12 H1-455.07 đã xảy ra va chạm. Hậu quả, anh Nguyễn Thành Vân (SN 2003) ở xã Vân Sơn và chị Hoàng Thị Hồng Nhung (SN2003) ở xã Dương Hưu (cùng huyện Sơn Động) bị thương nặng. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, anh Vân tử vong sau đó. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

