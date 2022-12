Tin nóng 25/12: Sát hại dã man người cùng thôn để cướp 500.000 đồng

Sát hại người cùng thôn để cướp 500.000 đồng: Công an tỉnh Hưng Yên đang xử lý đối tượng Bùi Quyết Thắng (SN 1992, trú tại thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi) về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Ngô Văn Đình (SN 1963, người cùng thôn). Theo lời khai của Thắng, chiều 21/12, Thắng thuê ông Đình chở từ nhà đến thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã sử dụng dao mang theo từ trước chém nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay của ông Đình rồi chiếm đoạt số tiền 488.000 đồng của nạn nhân. Hậu quả, ông Đình tử vong. Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh: Ngày 25/12, Công an thị xã Quảng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Huy (SN 1993, khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên) về tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”. Khoảng 17h40 ngày 22/12, Huy điều khiển xe ô tô BKS 14A - 64.091 đến đoạn đường cổng chợ Rừng, thuộc khu 9, phường Quảng Yên đã gây tai nạn với 1 xe mô tô, 2 xe đạp điện và 1 xe đạp đi theo hướng ngược lại. Hậu quả làm 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Sau khi gây tai nạn, Huy bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ vào trưa ngày 23/12. T ạm giữ tài xế đâm CSGT văng lên nắp capo rồi bỏ chạy: Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa tạm giữ Nguyễn Văn Lâm (SN 1975) - Phó Giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 13h chiều 24/12, tại đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên), khi bị Tổ công tác của Đội CSGT-TT (Công an TP Vĩnh Yên) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Lâm không tuân thủ mà quay xe bỏ chạy, cố tình lao vào một chiến sĩ CSGT trong tổ công tác. Để tránh cú đâm, chiến sĩ Cảnh sát đã nhảy lên nắp ca pô nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy suốt đoạn đường dài. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,056 mg/l khí thở. xe cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 22/12. Du khách tử vong trong căn phòng khách sạn bốc cháy tại TPHCM: Công an quận 12, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết cháy trong khách sạn. Khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, căn phòng trên tầng 1 của khách sạn ở đường Trung Mỹ Tây 19, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 bốc cháy cùng với nhiều tiếng la hét. Nhân viên khách sạn cùng người dân khu vực ôm bình chữa cháy mini chạy lên phá cửa vào, phát hiện một người đàn ông cùng đồ đạc trong phòng đang bốc cháy, người này sau đó tử vong. Đi xe ô tô, trộm hơn 20 con chó: Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tìm bị hại trong vụ trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn vừa được triệt phá. Khoảng 3h sáng 24/12, Công an TP Phan Thiết đã bắt được một nhóm 3 đối tượng có hành vi trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn ở khu phố 13, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Công an đã tạm giữ 1 xe ô tô, 2 xe máy và hơn 20 con chó. Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Phan Thiết đề nghị ai là bị hại vui lòng đến Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Phan Thiết, số 28 đường Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết hoặc liên hệ số điện thoại 02523822244 để trình báo. Tìm người liên quan đến Công ty cổ phần cảng Thái Hà: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến Công ty cổ phần cảng Thái Hà do ông Nguyễn Văn Bình là giám đốc và là đại diện pháp luật. Để phục vụ quá trình xác minh đơn tố giác tội phạm, đề nghị cá nhân, tổ chức nào có thực hiện việc mua, bán khoáng sản (đất, cát) với Công ty CP cảng Thái Hà, ông Nguyễn Văn Bình hoặc có thực hiện khai thác khoáng sản trong khu vực thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa Thái Hà trên sông Hồng của Công ty CP cảng Thái Hà tại xã Chân Lý, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ ngày 17/3/2020 đến nay thì đề nghị liên hệ và cung cấp hồ sơ, tải liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam. Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 600kg pháo lậu ở Vũng Tàu: Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao hồ sơ, tang vật và hạm Lê Văn Như Phương cho Công an Thị xã Phú Mỹ điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Khoảng 11h ngày 24/12, kiểm soát trên QL51 (phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ), công an bắt quả tang Phương vận chuyển 400 bệ pháo lậu (hơn 600kg) được cất giấu trong 20 bao tải màu vàng. Ngoài ra, Phương còn vận chuyển 150 cây thuốc lá lậu được cất giấu trong bao tải màu trắng. Khám xét nhà nghi phạm buôn ma túy, phát hiện súng cùng 50 viên đạn: Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Dương Văn Quý (43 tuổi) và Phạm Xuân Tuân (42 tuổi, tỉnh Bình Dương) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tối 7/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phát hiện Quý chạy xe máy trên đường Phổ Quang nên dừng xe kiểm tra. Khi đó, cảnh sát phát hiện người này giấu 2 bánh heroin trong bịch nylon. Quý khai mua 2 bánh heroin trên Phạm Xuân Tuân. Khám xét nhà Tuân, cảnh sát thu 2 khối ma túy, 1 khẩu súng ngắn và 50 viên đạn. Bắt giữ đối tượng đâm phó trưởng công an phường: Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai ) vừa bắt giữ Cho Thanh Tùng (SN 1995, trú tại phường Long Bình Tân) để điều tra hành vi đâm trọng thương Đại úy Nguyễn Thế Đức - Phó trưởng Công an phường An Hòa. Khoảng 21h10 ngày 23/12, Tùng sau khi nhậu say đã va chạm giao thông với 2 người đàn ông dẫn đến xô xát. Tùng về lấy 3 con dao đi tìm để đánh. Đại úy Nguyễn Thế Đức trong quá trình khống chế đã bị Tùng đâm trọng thương vào ngực trái. Tùng bị bắt giữ sau đó. >>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: THĐT

