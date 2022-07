Tin nóng 22/7: Dùng xà beng đánh chết hàng xóm rồi phóng hỏa đốt xe

Dùng xà beng đánh chết hàng xóm rồi phóng hỏa đốt xe: Chiều 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự đối với Đinh Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Đinh Trung Hiếu và Hoàng Duy Tùng (39 tuổi) là hàng xóm với nhau. Trước đó, Hiếu nhờ anh Tùng ký nhận giáp ranh đất nhưng anh Tùng không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn. Tối 21/7, sau khi nhậu, Hiếu cầm một cây xà beng bằng sắt qua nhà anh Tùng đập vào đầu ông Hoàng Duy Ân (45 tuổi, anh ruột của anh Tùng) khiến ông Ân tử vong. Sau đó, Hiếu tiếp tục đuổi đánh nhưng anh Tùng đã chạy thoát thân. Hiếu còn châm lửa đốt luôn chiếc xe ba gác của ông Ân rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi ship 12.000 viên ma túy thì bị tóm: Ngày 22/7, Lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ đối tượng Mùa A Sáy (SN 1992, trú tại bản Suối Đon, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, Sáy khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi, đang trên đường vận chuyển thì bị bắt. 28 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke Mr. Rìn: 0h50 ngày 22/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Ngọc tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 28/41 đối tượng dương tính với ma túy tại quán karaoke Mr. Rìn (khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc). Hiện các đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Gã bán bánh mì đâm chết ông xe ôm ở TP HCM: Ngày 22/7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ, bàn giao Phạm Hùng Sang (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM về hành vi giết người. Trước đó, tối ngày 20/7, Sang đứng bán bánh mì ở đường Âu Cơ, đoạn trước Bệnh viện quận Tân Phú (phường Phú Trung, quận Tân Phú) thì ông Đ (khoảng 50 tuổi, tài xế xe ôm) tới. Hai bên nói chuyện qua lại thì nảy sinh mâu thuẫn. Sang đã dùng dao Thái Lan trên quầy đâm trúng ngực trái của ông Đ khiến ông Đ tử vong tại chỗ. Rơi từ tầng 6 bệnh viện ở Bình Phước, một người tử vong tại chỗ: Sáng 22/7, một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) bất ngờ nghe tiếng động lớn tại khu vực phía giếng trời lầu 5, Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện. Ngay lập tức, mọi người chạy lại kiểm tra thì phát hiện ông A. (35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã nằm bất động, máu chảy nhiều. Do vết thương quá nặng, ông A. đã tử vong sau đó. Được biết, ông A. nhập viện ngày 18/7, được chẩn đoán viêm ruột thừa. Trưởng trạm xăng dầu chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng: Ngày 22/7, Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã bắt tạm giam Phạm Ngọc Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.Theo điều tra, Minh được Công ty TNHH Dầu nhớt và hóa chất Khang Việt bổ nhiệm làm Trưởng trạm xăng dầu Minh Tâm (thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản). Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, do cần tiền để tiêu xài nên lợi dụng chức vụ của mình, Minh đã dùng thủ đoạn thường xuyên báo cáo trễ việc thu hồi công nợ của khách hàng, kê khống khách hàng nợ tiền mua xăng dầu của công ty, không nộp tiền bán xăng dầu về Công ty Khang Việt để chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng. >>>Xem thêm video: Hàng Xóm Cầm Xà Beng Choảng Nhau Chấn Thương Sọ Não Vì Thả Rông Chó Như Phim Hollywood (Nguồn: Báo DV).

Dùng xà beng đánh chết hàng xóm rồi phóng hỏa đốt xe: Chiều 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự đối với Đinh Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Đinh Trung Hiếu và Hoàng Duy Tùng (39 tuổi) là hàng xóm với nhau. Trước đó, Hiếu nhờ anh Tùng ký nhận giáp ranh đất nhưng anh Tùng không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn. Tối 21/7, sau khi nhậu, Hiếu cầm một cây xà beng bằng sắt qua nhà anh Tùng đập vào đầu ông Hoàng Duy Ân (45 tuổi, anh ruột của anh Tùng) khiến ông Ân tử vong. Sau đó, Hiếu tiếp tục đuổi đánh nhưng anh Tùng đã chạy thoát thân. Hiếu còn châm lửa đốt luôn chiếc xe ba gác của ông Ân rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi ship 12.000 viên ma túy thì bị tóm: Ngày 22/7, Lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ đối tượng Mùa A Sáy (SN 1992, trú tại bản Suối Đon, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, Sáy khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi, đang trên đường vận chuyển thì bị bắt. 28 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke Mr. Rìn: 0h50 ngày 22/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Ngọc tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 28/41 đối tượng dương tính với ma túy tại quán karaoke Mr. Rìn (khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc). Hiện các đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Gã bán bánh mì đâm chết ông xe ôm ở TP HCM: Ngày 22/7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ, bàn giao Phạm Hùng Sang (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM về hành vi giết người. Trước đó, tối ngày 20/7, Sang đứng bán bánh mì ở đường Âu Cơ, đoạn trước Bệnh viện quận Tân Phú (phường Phú Trung, quận Tân Phú) thì ông Đ (khoảng 50 tuổi, tài xế xe ôm) tới. Hai bên nói chuyện qua lại thì nảy sinh mâu thuẫn. Sang đã dùng dao Thái Lan trên quầy đâm trúng ngực trái của ông Đ khiến ông Đ tử vong tại chỗ. Rơi từ tầng 6 bệnh viện ở Bình Phước, một người tử vong tại chỗ: Sáng 22/7, một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) bất ngờ nghe tiếng động lớn tại khu vực phía giếng trời lầu 5, Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện. Ngay lập tức, mọi người chạy lại kiểm tra thì phát hiện ông A. (35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã nằm bất động, máu chảy nhiều. Do vết thương quá nặng, ông A. đã tử vong sau đó. Được biết, ông A. nhập viện ngày 18/7, được chẩn đoán viêm ruột thừa. Trưởng trạm xăng dầu chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng: Ngày 22/7, Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã bắt tạm giam Phạm Ngọc Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.Theo điều tra, Minh được Công ty TNHH Dầu nhớt và hóa chất Khang Việt bổ nhiệm làm Trưởng trạm xăng dầu Minh Tâm (thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản). Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, do cần tiền để tiêu xài nên lợi dụng chức vụ của mình, Minh đã dùng thủ đoạn thường xuyên báo cáo trễ việc thu hồi công nợ của khách hàng, kê khống khách hàng nợ tiền mua xăng dầu của công ty, không nộp tiền bán xăng dầu về Công ty Khang Việt để chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng. >>>Xem thêm video: Hàng Xóm Cầm Xà Beng Choảng Nhau Chấn Thương Sọ Não Vì Thả Rông Chó Như Phim Hollywood (Nguồn: Báo DV).