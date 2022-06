Tin nóng ngày 12/6: Điều tra nguyên nhân một quân nhân tử vong

Điều tra nguyên nhân một quân nhân tử vong: Ngày 12/6, các cơ quan chức năng đang điều tra xác minh, kết luận nguyên nhân tử vong quân nhân Lý Văn Phương (SN 2000, quê xã Minh Hưng, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có). Sáng 9/6, kiểm tra quân số, Trung đội bảo vệ thao trường, Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục quân 1, phát hiện Binh nhất Phương vắng mặt tại đơn vị. Chỉ huy đơn vị đã tổ chức lực lượng tìm kiếm. Chiều 18/6, người dân phát hiện tử thi nổi trên hồ nước tại huyện Ba Vì (Hà Nội) được xác định là quân nhân Phương.





Mẹ làm đơn tố kẻ xâm hại con gái: Ngày 12/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Trọng (SN 2006, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Quen qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm với em V. (SN 2009, xã Đa Phước, huyện An Phú), Trọng đã hai lần quan hệ tình dục với bé gái. Khi thấy con gái có dấu hiệu bất thường, mẹ của bé gái gặng hỏi mới hay con gái mình bị xâm hại. Sau đó làm đơn tố cáo Trọng đến cơ quan Công an. Cô gái 16 tuổi mất tích khi đến TP HCM làm việc: Ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Hương (quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) đã đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh (TP HCM) trình báo về việc con gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) mất tích gần một tuần. 2 tháng trước, Ngọc quen biết một người ở TP HCM qua mạng và được giới thiệu làm việc lương cao, ăn ở miễn phí. Chiều 5/6, Ngọc đi xe khách lên TP HCM và gọi điện thoại thông báo gia đình đã đến chỗ làm việc. Tuy nhiên, gia đình liên hệ lại con gái thì không được, mất liên lạc đến nay. Đại diện Công an phường 13, quận Bình Thạnh xác nhận đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân và đang điều tra, xác minh vụ việc. Cô gái chết cháy trong căng tin: Ngày 12/6, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái xảy ra tại xã Nhị Bình vào tối 11/6. Khoảng 19h30 ngày 11/6 nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu ở một căng tin trường học trên địa bàn xã Nhị Bình. Người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Lượm (SN 1986, ngụ xã Nhị Bình) đang bị ngọn lửa bao trùm dưới nền đất. Và không lâu sau đó thì chị Lượm tử vong. Quản lý quán karaoke điều nhân viên đi bán dâm: Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Hiếu (SN 1997, trú phường Tân Lợi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Khoảng 0h30 ngày 9/6, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột kiểm tra nhà nghỉ Hương Quyên, bắt quả tang trong 2 phòng có 2 cô gái đang bán dâm cho khách. Hai cô gái khai là nhân viên quán Karaoke Trầm Hương (ở phường Tân Lợi). Đêm 8/6, khi 2 cô gái này đang phục vụ khách hát tại quán thì được quản lý Hiếu điều đi bán dâm cho khách với giá 1 triệu đồng/lượt. Hiếu khai đêm 8/6, có 2 nam thanh niên đặt vấn đề muốn mua dâm với 2 nữ tiếp viên. Hiếu nhận và điều 2 cô gái đi bán dâm cho khách. Phát hiện người đàn ông tử vong trên đường, nghi do tự thiêu: Ngày 12/6, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được người dân phát hiện vào tối 11/6, trên đường tỉnh 868B. Khoảng 19h40 ngày 11/6, người dân sống ở ven tỉnh lộ 868B mới, đoạn thuộc địa bàn phường Nhị Mỹ, hốt hoảng chứng kiến cảnh một người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt trên đường, vội hô hoán cùng nhau dập lửa và báo cơ quan chức năng, tuy nhiên người này đã tử vong. Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội ở Nha Trang: Trưa 12/6, một chiếc ô tô 16 chỗ được tài xế chạy tới tiệm sửa xe trên đường 23 Tháng 10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang. Lúc xe đang đậu phía trước để nhân viên thay lốp, lửa bất ngờ bùng lên bao trùm toàn bộ ô tô. Tài xế cùng nhân viên tại đây dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng PCCC được huy động đến hiện trường khống chế đám cháy ngay sau đó. (Ảnh: Vietnamnet) >>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ trộm xe máy thách thức người dân ở TPHCM. Nguồn: ZingNews

