Tin nóng 22/6: Dê xồm định “tòm tem” vợ bạn và cái kết

Thấy vợ bạn ngủ trong phòng định giở trò "tòm tem" và cái kết: Dương Bảo Anh (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến nhà anh Nguyễn Anh T. (trú cùng địa phương) chơi. Thấy vợ bạn đang nằm ngủ trong phòng liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục thì bị phát hiện. Bảo Anh bị anh T. dùng gậy sắt đánh nên đã dùng súng bắn nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn. Ngày 22/6, Bảo Anh bị Công an huyện Xuân Lộc bắt giữ. Rượu vào, con chém cha tử vong: Tối 21/6, Dương Văn Dũng (31 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) ngồi uống rượu với cha mình là ông DVT (61 tuổi). Trong lúc ngồi uống rượu giữa Dũng và cha mình xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức Dũng chạy vào lấy dao chém cha mình tử vong rồi lên trụ sở Công an xã đầu thú. Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn: Phan Minh (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) sau khi gây tai nạn khiến anh N.B.T (21 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) người lái xe máy tử vong xảy ra vào khuya 11/6, tại TP Tam Kỳ rồi sau đó bỏ trốn. Lực lượng đã xác minh, Phan Minh (lái xe tải) chính là người gây tai nạn. Ngày 22/6, Phan Minh bị TP Tam Kỳ khởi tố, bắt tạm giam. Đốt nhà hàng xóm vì không đòi được nợ: Bùi Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) do nhiều lần đòi tiền không được, Hùng mặc quần áo mưa, đeo khẩu trang mang theo một chai dầu hỏa sang châm lửa đốt nhà ông Đ.V.V. (SN 1964, trú xã Đông Lỗ). Vụ việc khiến cửa xếp của gia đình ông V. bị hư hỏng. Ngày 22/6, Hùng bị Công an Hiệp Hòa bắt tạm giam. Thiếu niên đuối nước tử vong khi cứu bạn: Ngày 22/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy thi thể em N.T.Đ. (16 tuổi, trú tại thị xã Trảng Bàng) lao xuống sông cứu người bị đuối nước trên địa bàn xã Hưng Thuận. Theo đó, thấy 2 bạn kêu cứu, em Đ. lao xuống cứu, đưa được Y. lên bờ. Em Đ. sau đó bơi ra cưú T. nhưng đuối nước, mất tích, người dân cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể em Đ. cách nơi gặp nạn khoảng 150m. Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá mùa Euro: Ngày 22/6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền cá cược lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi trận cầu. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ ngày 12/6 tới nay đã thực hiện ghi kèo cá cược cho nhiều người với tổng số tiền khoảng 1,85 tỷ đồng. Bắt phạm nhân phản cách mạng sau 41 năm trốn trại: Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ Trần Văn Phi (SN 1961, trú xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) sau 41 năm trốn truy nã về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền. Sau khi lẩn trốn đến địa bàn Đồng Nai, Phi xây dựng gia đình và sinh được 5 người con. 11 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch: Rạng sáng 22/6, Công an TP Yên Bái bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn, giữa lúc tỉnh Yên Bái đang áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc chưa cho phép dịch vụ karaoke hoạt động. Qua test nhanh, cả 11 đối tượng này đều dương tính với ma túy. Khởi tố 2 nhân viên đường sắt liên quan vụ tàu hỏa húc ô tô: Ngày 22/6, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khởi tố bị can Võ Thị Uyên (31 tuổi, nhân viên gác chắn) và Nguyễn Thanh Cương (44 tuổi, nhân viên trực ban chạy tàu ga Trị Bình, đều ngụ huyện Bình Sơn) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. 2 nhân viên này liên quan đến vụ tàu hỏa tông ô tô khiến 1 người chết, 2 người bị thương ngày 7/3 do không kéo gác chắn hạ xuống trước khi có tàu hỏa lao tới. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

