Tin nóng 21/8: Truy tìm 2 nghi phạm đánh chết bạn nhậu

Nam thanh niên ở Hải Dương lao xuống cống đang thi công, tử vong. Khoảng 4h30 sáng 21/8, người dân phát hiện chiếc xe máy 34K1-029.36 tại công trình đang thi công đường cống thoát nước khu vực ngã ba giao cắt giữa đường An Định với đường Tứ Minh thuộc phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân là anh C.X.B, sinh năm 1995, ở phường Việt Hòa (TP Hải Dương). Anh B. đã lao xe xuống cống nước đang thi công và tử vong. Thời điểm nạn nhân đi qua khu vực trên vào khoảng 2h 40 ngày 21/8. Nảy ý định bắt cóc trẻ sơ sinh vì nghĩ sẽ được cảm ơn bằng tiền. Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang bị Công an huyện Chương Mỹ tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo lời khai, Tuyến là công nhân. Thời gian gần đây, nghi phạm bị lừa 10 triệu đồng qua mạng. Thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi, Tuyến nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé vì nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi dưỡng, cám ơn bằng tiền. Bắt nghi phạm chém dã man người phụ nữ đi đường. Trưa 21/8, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú tại tổ dân phố Hoà Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) - nghi phạm chém dã man người phụ nữ đi đường để điều tra hành vi giết người. Vụ án xảy ra rạng sáng 20/8, Hải điều khiển xe ô tô đến đoạn đường thuộc thôn Cả Am. Sau khi đâm vào xe mô tô của chị L, Hải đã dùng dao chém chị L, gây thương tích, sau đó bỏ trốn. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Truy tìm 2 nghi phạm đánh chết bạn nhậu: Ngày 21/8, Công an Bình Phước đang truy tìm một người đàn ông tên Thành và thanh niên đi cùng, bị tình nghi trong vụ đánh bạn nhậu đến tử vong. Tối 20/8, tại bữa nhậu ở khu nhà trọ thuộc ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Thành và anh Tô Gia V.(36 tuổi, quê huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lao vào đánh nhau, rồi được mọi người can ngăn. Sau khi bỏ về, Thành cùng một người khác mang dao, gậy sắt đánh anh V. khiến người này tử vong. Đang tìm tung tích hai học sinh cấp 2 ở Hải Dương: Chính quyền xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đang tìm tung tích hai cháu Đỗ Hoàng Hải, học lớp 7 và Đỗ Gia Huy, lớp 9, cùng Trường THCS Văn Tố (huyện Tứ Kỳ). Trước đó khoảng 13h ngày 20/8, 2 học sinh này rủ nhau rời khỏi nhà bằng xe đạp điện màu đen. Đến 17h ngày 21/8, 2 em này vẫn chưa trở về nhà. Trước khi đi, em Hải và Huy viết thư để lại cho gia đình, trong thư viết 2 em sẽ bỏ học để đi làm. 2 kẻ trộm chó dùng hơi cay, súng điện chống trả tổ công tác. Ngày 21/8, Công an xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã bắt 2 đối tượng Hồ Xuân Huy (44 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) và Lâm Văn Thái Hiền (43 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi bắt trộm chó, chống người thi hành công vụ. Khoảng 0h ngày 21/8, tuần tra trên tỉnh lộ 876, Tổ công tác gồm công an, quân sự xã Vĩnh Kim phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi bỏ chạy, các đối tượng đã xịt hơi cay, bột ớt, dùng súng bắn điện tự chế chống trả lại tổ công tác. Lực lượng Công an sau đó bắt được Huy và Hiền. Tang vật thu giữ gồm 6 con chó và một số vật dụng liên quan. Nghi bị cài định vị, đâm thương vong cha con chủ tiệm điện thoại. Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Ứng Thế Huy, 30 tuổi, trú TP Biên Hòa để điều tra về hành vi giết người. Tối 19/8, nghi bị bố mình cài định vị tại tiệm điện thoại của anh Phạm Hoàng Long (37 tuổi, TP Biên Hòa), Huy tìm đến tiệm điện thoại và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Huy dùng dao đâm anh Long nhưng người này né được. Bố anh Long là ông Phạm Hoàng Thông đã chạy ra can ngăn thì bị Huy dùng dao đâm vào ngực và tử vong.

