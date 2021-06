Tin nóng 21/6: Hai người chết trong công ty bất động sản

Hai người chết trong công ty bất động sản: Một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại văn phòng Công ty địa ốc Khang An (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đến sáng 21/6 thì hai người được phát hiện tử vong với dấu hiệu sử dụng ma túy. 2 nạn nhân tử vong là Hà Huy Bình (SN 1985, ngụ Bình Dương) và Lê Thanh Hiếu (SN 1990, ngụ Tây Ninh). Nam thanh niên lên mạng giả làm gái xinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, Hà Tĩnh) lập nhiều tài khoản ảo với hình đại diện là những cô gái xinh xắn, sau đó làm quen với nhiều người rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng hình thức tự giới thiệu mình là em trai của các facebook trên do chị gái bận nên được nhờ đến đón, đồng thời đưa ra nhiều lý do khác nhau mượn điện thoại của các bị hại rồi bỏ đi cùng tài sản. Ngày 21/6, Hiếu bị Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam. Người đàn ông tử vong bên khẩu súng săn: Ngày 20/6, Anh Tr.V.H ( trú ở xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) mang theo súng đi săn. Đến khuya vợ chưa thấy về, gọi điện không thấy nghe máy nên nhờ anh em cùng đi tìm thì phát hiện đã chết, nằm gục bên khẩu súng săn. 20 nam, nữ tụ tập uống bia tại quán karaoke Z76: Rạng sáng 21/6, lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã kiểm tra đột xuất quán karaoke Z76 do bà Trịnh Thị Hiền (45 tuổi) làm quản lý. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 20 người (13 nam, 7 nữ) đang tụ tập hát hò, uống bia tại phòng VIP 3 của quán. Xét nghiệm nhanh tại chỗ, một thanh niên 18 tuổi trong nhóm khách, dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định công tác phòng chống dịch đối với chủ cơ sở và 20 khách hát. Trốn đi mua đồ ăn, F0 bị phạt 17,5 triệu đồng: Ngày 21/6, UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định xử phạt anh C.V.N. (22 tuổi, công nhân khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên) 17,5 triệu đồng vì trốn đi mua đồ ăn. Theo cơ quan chức năng, anh N. là bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Tối 3/6, nam công nhân bị phát hiện trốn khỏi nơi điều trị để đi ra ngoài mua đồ ăn. Triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền trong vườn chuối: Ngày 20/6, Công an xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vườn chuối, thuộc ấp Hòa Thạnh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ tài xỉu, 4 điện thoại di động, 1 triệu 550 ngàn đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật liên quan khác. Sản phụ sinh con xong rồi bỏ rơi ở cống thoát nước: Ngày 21/6, lãnh đạo UBND thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, vào sáng cùng ngày, một sản phụ đến bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang để thăm khám, điều trị sau sinh. Qua thăm khám, bác sỹ tra hỏi thì người phụ nữ này cho biết, mới sinh con và bỏ lại cháu bé tại cống thoát nước bên vệ đường. Được biết, sản phụ không phải người địa phương, trong khi đi qua địa bàn thị trấn Việt Lâm đã bỏ cháu bé lại. Một người nằm chết bất thường trên cầu: Sáng 21/6, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT TP HCM đi làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện một người nằm trên lề của cầu Bình Lợi hướng về Linh Xuân, TP Thủ Đức. Bước đầu ghi nhận nạn nhân là nam khoảng 50 tuổi, mặc áo sơ mi, quần kaki, trên người không có giấy tờ tuỳ thân, bên cạnh có nón bảo hiểm của một hãng xe ôm công nghệ. Nhận định ban đầu, nạn nhân đi bộ xảy ra va chạm với xe máy khác. Khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện làm lây lan dịch ở Đà Nẵng: Ngày 21/6, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu) - Giám đốc công ty TNHH quốc tế AMIDA về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người. Mặc dù đang trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nhưng Trọng đã tụ tập trên 30 nhân viên. >>> Xem thêm video: Nam thanh niên tử vong bất thường với vết cắt trên cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

