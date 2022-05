Tin nóng 20/5: Ghen tuông, chồng chém vợ trọng thương

Phát hiện thi thể nữ giới tư thế nằm úp mặt dưới mương nước: Trưa 20/5, người dân phát hiện thi thể nữ giới trong tư thế nằm úp dưới mương nước ở đường Vĩnh Phú 23 thuộc phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Bước đầu xác định nạn nhân tên N.T.H (53 tuổi, ngụ TP.HCM). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Nghi vấn ghen tuông, chồng chém vợ trọng thương: Nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác, trong cơn nóng giận, Lường Huy Trúc (SN 1983, quê Thanh Hóa) đã dùng dao chém vợ trọng thương. Vụ việc xảy ra tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 20/5, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Trúc để điều tra, làm rõ. Lừa 'chạy án' chiếm hàng trăm triệu đồng: Với thủ đoạn giúp bị hại "chạy án", Vũ Trường Giang (SN 1986, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã chiếm đoạt số tiền 280 triệu đồng của 2 bị hại. Ngày 20/5, Công an huyện Vũ Thư cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Trường Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh niên giả vờ mượn điện thoại rồi cướp: Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, trú Phú Ninh, Quảng Nam) đón xe ôm từ TP Đà Nẵng đi huyện Đại Lộc. Khi đến đoạn đường vắng ở TP Tam Kỳ, Sang giả vờ mượn điện thoại của tài xế xe ôm rồi bỏ chạy và mang đi bán. Ngày 20/5, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang. Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp: Liên quan đến các gói thầu của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, ngày 20/5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (SN 1963, Giám đốc CDC Đồng Tháp) và bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc (SN 1983, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ. Nổ bình gas khi đang sang chiết, hai vợ chồng nguy kịch: Trưa 20/5, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở chiết gas ở thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước. Ít phút sau, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cơ sở rộng hàng trăm mét vuông kèm theo tiếng kêu cứu. Người dân địa phương đã lao vào giải cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài. Cả hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngạt khí, bỏng nặng. Hai học sinh đi xe đạp điện bị tàu hỏa đâm thương vong: Khoảng 13h45 ngày 20/5, ông Trần Quốc T. điều khiển tàu khách khi đến km7+700 khu vực Giáp Bát - Văn Điển, tàu hỏa trên xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Phạm Anh Q. (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì) chở theo Trần Đ. (SN 2008) đi từ ngõ ra. Hậu quả, Đ. tử vong tại chỗ còn Q. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Phát hiện thi thể nữ giới tư thế nằm úp mặt dưới mương nước: Trưa 20/5, người dân phát hiện thi thể nữ giới trong tư thế nằm úp dưới mương nước ở đường Vĩnh Phú 23 thuộc phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Bước đầu xác định nạn nhân tên N.T.H (53 tuổi, ngụ TP.HCM). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Nghi vấn ghen tuông, chồng chém vợ trọng thương: Nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác, trong cơn nóng giận, Lường Huy Trúc (SN 1983, quê Thanh Hóa) đã dùng dao chém vợ trọng thương. Vụ việc xảy ra tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 20/5, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Trúc để điều tra, làm rõ. Lừa 'chạy án' chiếm hàng trăm triệu đồng: Với thủ đoạn giúp bị hại "chạy án", Vũ Trường Giang (SN 1986, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã chiếm đoạt số tiền 280 triệu đồng của 2 bị hại. Ngày 20/5, Công an huyện Vũ Thư cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Trường Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh niên giả vờ mượn điện thoại rồi cướp: Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, trú Phú Ninh, Quảng Nam) đón xe ôm từ TP Đà Nẵng đi huyện Đại Lộc. Khi đến đoạn đường vắng ở TP Tam Kỳ, Sang giả vờ mượn điện thoại của tài xế xe ôm rồi bỏ chạy và mang đi bán. Ngày 20/5, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang. Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp: Liên quan đến các gói thầu của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, ngày 20/5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (SN 1963, Giám đốc CDC Đồng Tháp) và bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc (SN 1983, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ. Nổ bình gas khi đang sang chiết, hai vợ chồng nguy kịch: Trưa 20/5, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở chiết gas ở thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước. Ít phút sau, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cơ sở rộng hàng trăm mét vuông kèm theo tiếng kêu cứu. Người dân địa phương đã lao vào giải cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài. Cả hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngạt khí, bỏng nặng. Hai học sinh đi xe đạp điện bị tàu hỏa đâm thương vong: Khoảng 13h45 ngày 20/5, ông Trần Quốc T. điều khiển tàu khách khi đến km7+700 khu vực Giáp Bát - Văn Điển, tàu hỏa trên xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Phạm Anh Q. (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì) chở theo Trần Đ. (SN 2008) đi từ ngõ ra. Hậu quả, Đ. tử vong tại chỗ còn Q. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).