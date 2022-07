Tin nóng 21/7: Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố hiếp dâm

Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố cáo hiếp dâm

Ngày 21/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Hùng C. - Chánh Thanh tra, khiếu tố Viện KSND tỉnh. Trước đó, viện nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết L., ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bà L. cho rằng vào tháng 5-2020 đã bị ông C. hiếp dâm tại phòng làm việc. Qua xác minh, kết luận đủ căn cứ xác định ông C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc của ông C. Lừa bán cô gái cùng xã sang nước ngoài: Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, bắt tạm giam Moong Văn Thạch (45 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) về tội Mua bán người. Thạch khai năm 2010 đã dụ bán chị O.T.H. (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) H. cho người Trung Quốc với giá 210 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng. Bỏ lại 6 con nhỏ, người mẹ nhảy cầu tự tử: Chiều 21/7, UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Th (30 tuổi, ngụ thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương). Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị Th trên cầu Đập Quánh nên trình báo cơ quan chức năng. Được biết, hoàn cảnh chị Th hết sức khó khăn, hai vợ không có công việc ổn định. Chị Th mất để lại 6 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 5, nhỏ nhất mới 1 tuổi. Cháy xưởng gia công vải, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 21/7 tại xưởng gia công vải ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Xuân cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân dập tắt đám cháy. Hơn 1 giờ sau, đám cháy được khống chế, vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn vật dụng trong xưởng nhưng không gây ra thiệt hại về người. Phát hiện tài xế ngồi bất động trong xe bán tải sau hai ngày đậu giữa đường: Chiều 21/7, người dân kiểm tra xe bán tải đậu giữa đường ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì phát hiện tài xế ngồi bất động nên trình báo cơ quan công an. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện tài xế đã tử vong. Người dân cho hay, họ phát hiện chiếc xe đậu ở hiện trường và tài xế ngồi bên trong đã 2 ngày. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Thanh Niên Ngáo Đá Gây Rối Tại Trụ Sở Cơ Quan (Nguồn: ANTV)

