Tin nóng 20/8: Mất hàng trăm triệu vì đưa Sugar Baby về nhà "thân mật"

Mất hàng trăm triệu vì đưa Sugar Baby về nhà "thân mật": Anh Đ.H.N (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) đưa Lã Thị Ng. (SN 1993, quê tỉnh Bắc Giang) về nhà của mình "tâm sự". Trong lúc anh N. chuyển tiền cho Ng, thì cô gái này đã nhớ mất khẩu. Lợi dụng lúc anh N. ngủ, cô gái lấy điện thoại của anh chuyển toàn bộ 168 triệu đồng sang tài khoản khác. Ngày 20/8, Ng. bị Công an quận Phú Nhuận tạm giữ. Hai vợ chồng bị 'con rể hờ' đâm thương vong: Tối 19/8, Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, trú huyện Cái Nước, Cà Mau) đến nhà nói chuyện với ông P.V.T. (66 tuổi, trú cùng địa phương) về chuyện vợ hờ của mình bỏ đi thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tuấn dùng kéo đâm ông T. trọng thương rồi tiếp tục đâm bà N.T.N. (63 tuổi) tử vong. Nam thanh niên trốn khỏi khu phong tỏa để mua bia rượu, thuốc lá: Trốn ra khỏi khu phong tỏa để mua bia rượu và thuốc lá, Bùi Quang Sa (32 tuổi, trú tại phường An Hòa (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện, lập biên bản vi phạm. Ngày 20/8, Công an phường An Hòa đề nghị xử phạt Sa 7,5 triệu đồng. Vượt chốt kiểm soát dịch, đánh bạn bị thương: Bực mình vì bị bạn trêu chọc nhiều lần,N.Đ.N. (35 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất chấp lệnh phong tỏa, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19, đến nhà đánh N.T.L. (33 tuổi, trú cùng địa phương) bị thương. Ngày 20/8, Công an quận Hải Châu cho biết đang điều tra, làm rõ. Chém vợ tử vong vì... không đồng quan điểm xây sửa nhà: Chỉ vì một phút nóng giận khi hai vợ chồng không thống nhất quan điểm về việc xây dựng nhà, Lê Văn Trường (SN 1963, trú huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã cầm dao chém vợ là bà L.T.N (SN 1966) tử vong tại chỗ. Ngày 20/8, Trường bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ để điều tra. 13 nam, nữ tụ tập trong một phòng ngủ: Ngày 20/8, Công an TP Bắc Giang cho biết, vừa kiểm tra ngôi nhà do Nguyễn Thị Trà (31 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) thuê làm cửa hàng, Công an TP Bắc Giang phát hiện 15 người tụ tập tại phòng ngủ ở tầng 2. Trong số này có 13 người dương tính với ma túy. Đánh bạc với doanh nghiệp, một trưởng phòng bị cách chức: Cùng với 2 cán bộ khác tham gia đánh bạc tại nhà doanh nghiệp, ngày 20/8, ông Dương Vinh, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đakrông (Quảng Trị) bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng. Đề nghị truy tố cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam: Ngày 20/8, Bộ Công an đề nghị truy tố về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) đối với ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và nhiều lãnh đạo khác tại tỉnh này.

