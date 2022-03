Tin nóng 15/3: Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai tử vong trên giường

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai tử vong trên giường: Sáng 15/3, bà H. (trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) không thấy con trai là anh P.T.A. (SN 1981) dậy ăn sáng để đi làm như mọi ngày nên vào gọi. Khi bà vào phòng thì bàng hàng phát hiện anh A. đã tử vong trên giường. Được biết, anh A. đã có vợ và một con nhưng vợ chồng đã li hôn, anh ở với mẹ già. Giả danh cảnh sát hình sự Đồng Tháp đi lừa đảo: Cao Trí Phuấn (39 tuổi, ngụ TP Hồng ngự, Đồng Tháp) nói dối mình là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đi mượn tiền của ông H (60 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) là 15 triệu đồng để đi công tác rồi cắt liên lạc. Ngày 15/3, Công an huyện Tháp Mười cho biết đang tạm giữ Phuấn để điều tra, làm rõ. Giận vợ, chồng phóng hỏa đốt nhà: Tối 14/3, vợ chồng ông L.V.V. và bà N.T.H. (đều trú tại xã Đắk Sắk, Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, ông V. đã đổ dầu, đốt ngôi nhà của gia đình. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người song thiệt hại tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Giăng bẫy điện diệt chuột khiến hàng xóm tử vong: Ông Trần Văn Được (43 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) làm bẫy điện để ngăn chuột cắn lúa non nhưng vô tình khiến hàng xóm là ông Võ Thanh Sơn (51 tuổi) tử vong. Ngày 15/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Được. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, thu giữ trên 180 triệu đồng: Chiều 15/3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt xóa đường đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn huyện Phước Long. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3 thẻ ATM, 7 điện thoại di động, trên 180 triệu đồng, 1 laptop chứa các tài khoản cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 3 tỷ đồng cùng một số tang vật liên quan. 32 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng 15/3, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Phương 2, tại phường Mỹ Xuân. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 32 đối tượng (gồm 22 nam và 10 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Điều khiển xe 'ép' cán bộ Cảnh sát nhảy lên nắp capo: Bất chấp tín hiệu dừng xe, Trần Văn Quý (SN 1986, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng, khiến 1 Cán bộ đội CSGT phải nhảy lên nắp capo... Ngày 15/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đối với Quý để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tông xe máy vào đuôi xe container, một thanh niên tử vong: Trưa 15/3, anh Nguyễn Duy Khiêm (21 tuổi, quê Hòa Bình) chạy xe máy khi đến TP Dĩ An, Bình Dương thì tông vào đuôi một xe container đang đậu sát lề bên phải. Cú tông mạnh làm chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe container, bể nát hoàn toàn phần đầu, nam thanh niên đập đầu vào rơ moóc rồi ngã xuống đường chết tại chỗ. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai tử vong trên giường: Sáng 15/3, bà H. (trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) không thấy con trai là anh P.T.A. (SN 1981) dậy ăn sáng để đi làm như mọi ngày nên vào gọi. Khi bà vào phòng thì bàng hàng phát hiện anh A. đã tử vong trên giường. Được biết, anh A. đã có vợ và một con nhưng vợ chồng đã li hôn, anh ở với mẹ già. Giả danh cảnh sát hình sự Đồng Tháp đi lừa đảo: Cao Trí Phuấn (39 tuổi, ngụ TP Hồng ngự, Đồng Tháp) nói dối mình là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đi mượn tiền của ông H (60 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) là 15 triệu đồng để đi công tác rồi cắt liên lạc. Ngày 15/3, Công an huyện Tháp Mười cho biết đang tạm giữ Phuấn để điều tra, làm rõ. Giận vợ, chồng phóng hỏa đốt nhà: Tối 14/3, vợ chồng ông L.V.V. và bà N.T.H. (đều trú tại xã Đắk Sắk, Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, ông V. đã đổ dầu, đốt ngôi nhà của gia đình. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người song thiệt hại tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Giăng bẫy điện diệt chuột khiến hàng xóm tử vong: Ông Trần Văn Được (43 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) làm bẫy điện để ngăn chuột cắn lúa non nhưng vô tình khiến hàng xóm là ông Võ Thanh Sơn (51 tuổi) tử vong. Ngày 15/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Được. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, thu giữ trên 180 triệu đồng: Chiều 15/3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt xóa đường đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn huyện Phước Long. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3 thẻ ATM, 7 điện thoại di động, trên 180 triệu đồng, 1 laptop chứa các tài khoản cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 3 tỷ đồng cùng một số tang vật liên quan. 32 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng 15/3, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Phương 2, tại phường Mỹ Xuân. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 32 đối tượng (gồm 22 nam và 10 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Điều khiển xe 'ép' cán bộ Cảnh sát nhảy lên nắp capo: Bất chấp tín hiệu dừng xe, Trần Văn Quý (SN 1986, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng, khiến 1 Cán bộ đội CSGT phải nhảy lên nắp capo... Ngày 15/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đối với Quý để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tông xe máy vào đuôi xe container, một thanh niên tử vong: Trưa 15/3, anh Nguyễn Duy Khiêm (21 tuổi, quê Hòa Bình) chạy xe máy khi đến TP Dĩ An, Bình Dương thì tông vào đuôi một xe container đang đậu sát lề bên phải. Cú tông mạnh làm chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe container, bể nát hoàn toàn phần đầu, nam thanh niên đập đầu vào rơ moóc rồi ngã xuống đường chết tại chỗ. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.