Tin nóng 17/2: Giúp người bị truy sát, nhân viên quán karaoke bị đâm chết

Giúp người bị truy sát, nhân viên quán karaoke bị đâm chết: Nam thanh niên bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy đuổi nên chạy vào quán karaoke ở quận Bình Thạnh, TP HCM cầu cứu. Nhóm đối tượng này đã đuổi theo vào trong quán karaoke dùng hung khí chém loạn xạ khiến 3 nhân viên trong quán bị thương, một người tử vong. Ngày 17/2, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang điều tra, làm rõ. Lừa chạy trúng thầu mỏ cát để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng: Không quen biết ai nhưng Hồ Trung Nhân (SN 1985, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre) vẫn "nổ" là có thể "chạy" đấu giá mỏ cát để lừa đảo 1,5 tỷ đồng của một chủ doanh nghiệp ở Bến Tre. Ngày 17/2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nhân. Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường: Ngày 17/2, UBND xã Yên Thượng (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé sơ sinh nằm trong chiếc làn nhựa màu xanh đặt bên lề đường, trước cổng Trường Tiểu học xã Yên Thượng. Đươc biết, bé trai nặng 4 kg, khoảng 10 ngày tuổi. Hiện UBND xã đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Quả đạn cối phát nổ khiến một người tử vong: Ngày 17/2, UBND xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết, chiều 16/2, ông L.C.Tr. (43 tuổi, trú tại địa phương) trong lúc làm vườn thì bất ngờ quả đạn cối phát nổ khiến nạn nhân tử vong. Tìm thấy thi thể ba người đàn ông tại hồ Suối Đá: Ngày 17/2, Công an huyện Hàm Thuận (Bình Thuận) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc ba người đàn ông tử vong tại hồ Suối Đá. Các nạn nhân được xác định: P.H.H (SN 1995), T.N (SN 1983) và N.V.V (SN 2000, đều trú huyện Hàm Thuận Bắc). Trước đó, ngày 16/2, 3 người này đi chài cá tại hồ Suối Đá; đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy về nên đi tìm. Khởi tố trưởng ban chỉ huy quân sự xã tham ô tài sản: Ngày 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Chỉnh (SN 1986, Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên) về hành vi “Tham ô Tài sản” xảy ra tại UBND xã Thái Hòa. (Ảnh minh hoạ) Dừng xe buộc hàng hóa, tài xế xe tải bị tông tử vong: Sáng 17/2, xe tải do tài xế Trương Ngọc C. (42 tuổi, ở Quảng Nam) điều khiển khi đến huyện Núi Thành thì tài xế dừng, xuống xe để buộc lại hàng hóa. Đúng lúc này, xe tải do tài xế Nguyễn Văn Thiện (30 tuổi, ở Quảng Ngãi) đang lưu thông cùng chiều không phanh kịp đã tông vào xe anh C. Cú va chạm mạnh, khiến tài xế Trương Ngọc C. tử vong tại chỗ. Truy tìm người vợ "hờ" của nạn nhân chết dưới ống cống gần nhà: Ngày 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến trường hợp tử vong của ông Phạm Văn Thắng (66 tuổi). Đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ này là có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

