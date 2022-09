Tin nóng 14/9: Đang đi bộ trên đường, người đàn ông gục xuống chết

Đang đi bộ trên đường, người đàn ông gục xuống chết: Sáng 14/9, một người đàn ông đang đi lang thang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương với nhiều vết bầm trên mặt. Đến khoảng 11h cùng ngày, người này bất ngờ gục xuống vỉa hè rồi tử vong. Người đàn ông được xác định là L.V. T (34 tuổi, quê An Giang). Theo người thân, ông T. bỏ nhà đi sống lang thang cùng bạn, cách đây ít ngày gia đình nghe tin ông này bị tai nạn giao thông và được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên họ đến bệnh viện để tìm. Khi đến nơi, bệnh viện thông báo ông T. đã trốn ra ngoài. Gia đình đang tiếp tục đi tìm thì nhận được tin dữ. Khai trừ Đảng Bí thư phường dùng bằng giả: Ngày 14/9, Thành ủy TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Anh bằng hình thức khai trừ Đảng vì sử dụng bằng cấp giả. Đi bắt cá, tá hỏa phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn: Chiều 14/9, theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể bé gái còn nguyên dây rốn trôi trên sông. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi trên sông Giồng Tra nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Qua xác minh bước đầu, thi thể là một bé gái mới sinh còn nguyên dây rốn, có thể đã tử vong khoảng 2 ngày. Khởi tố đối tượng dùng súng cướp hơn 900 triệu đồng: Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Huy Dũng (SN 1988, quê ở Thanh Hóa; tạm trú xã An Phước, huyện Long Thành) về hành vi cướp tài sản, trong vụ án đối tượng dùng súng khống chế nhân viên để cướp tiền xảy ra vào chiều 8/9, tại Phòng Giao dịch Tam Phước - Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tống tiền vợ người khác bằng ảnh nóng: Sau những lần thân mật, Giáp Văn Nhất (32 tuổi, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) dùng điện thoại chụp nhiều ảnh nhạy cảm của bạn gái rồi dọa gửi ảnh cho chồng cô này, ép nạn nhân đưa tiền. Ngày 14/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Giáp Văn Nhất để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Kề dao vào cổ nhân viên cướp điện thoại sau khi massage: Sau khi đến tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Dương Hiến Quyền (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) massage xong, Trần Dương Đức Hảo (SN 1990, ngụ đường Hòn Dung, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) bất ngờ dùng dao kề vào cổ chị Ngô Thị T.T. (SN 1992, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) uy hiếp, cướp điện thoại di động iPhone 8 Plus của nữ nhân viên này. Ngày 14/9, Công an TP Nha Trang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hảo. >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

