Tin nóng 14/3: Danh tính thi thể người đàn ông bị cột vào đá

Danh tính thi thể người đàn ông bị cột vào đá: Ngày 14/3, Công an TP Hải Phòng đã xác định được danh tính người đàn ông bị trói chân, tay buộc vào tảng đá thả trôi dạt khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Theo đó, người đàn ông bị thiệt mạng là ông Đ.V.H. (52 tuổi, trú tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Ông H. mất liên lạc với gia đình từ ngày 6/3. Chuyên đột nhập nhà trọ để cuỗm tài sản: Ngô Hoàng Giang (54 tuổi, ở Đồng Nai) dùng dụng cụ phá khóa và chuyên lẻn vào trong căn phòng trọ ở TP Thủ Đức, TP HCM để trộm cắp tài sản. Ngày 14/3, Công an TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ. Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam: Ngày 14/3, Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị can khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Tổng công ty 3/2). Người đàn ông đâm chết bạn vì nghi ngờ bị trộm tiền: Nghi ngờ trong lúc ngủ đã bị ông Vi Văn Sằn (SN:1971, quê tỉnh Lạng Sơn) trộm tiền, Nguyễn Trang (SN 1952, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 14/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Trang để điều tra, làm rõ. Phá đường dây mua bán ma túy hơn 1,3kg ở Thanh Hóa: Ngày 14/3, Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Nga (SN 1970, trú tại phường Trường Thi) về hành vi mua bán ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg. Dừng xe nghe điện thoại, cô gái bị cướp điện thoại iPhone 13 Promax: Nguyễn Hoài Nam (SN 2004 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện chị P.T.N.H đang dừng xe máy ở quận Hà Đông và sử dụng chiếc điện thoại di động iPhone 13 Promax màu vàng. Đối tượng đã áp sát, giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Ngày 14/3, Ngày 14/3, Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam bệnh nhân rơi từ tầng cao bệnh viện xuống đất tử vong: Ngày 14/3, Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết, ông V.T.T (46 tuổi, trú Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện đã rơi từ tầng 6 của bệnh viện xuống đất. Mặc dù được phát hiện và chuyển cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sập tường chùa ở Hải Dương, một người thiệt mạng: Chiều 14/3, UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin vụ sập tường khiến một người thiệt mạng xảy ra tại chùa Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang). Nạn nhân được xác định là ông T.V.Q (SN 1962, quê Hải Dương). Nạn nhân được xác định là ông T.V.Q (SN 1962, quê Hải Dương). >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

