Tin nóng 13/4: Triệt phá băng nhóm gây ám ảnh cho nhiều "quý ông"

Triệt phá băng nhóm gây ám ảnh cho nhiều quý ông: Nhiều quý ông có hơi men lưu thông trên đường ở quận 12, TP HCM và nhiều địa bàn khác đã bị băng nhóm thanh niên này giả làm phụ nữ để dàn cảnh, trộm cắp tài sản. Ngày 12/4/2022, Công an quận 12, TP HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng trên. (2 trong số 4 đối tượng bị Công an khởi tố) Lấy tiền đi trả nợ rồi hoang báo bị cướp: Nợ số tiền lớn, sợ chồng la rầy nên bà N.T.N (41 tuổi, quê Quảng Trị) hoang báo bị cướp đạp ngã, lấy tài sản xảy ra tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang lấy lời khai của bà N.T.N để xử lý về hành vi hoang báo cướp tài sản. Kéo người thân đến nhà người yêu cũ đòi nợ, chém 3 người bị thương: Cô gái đến phòng trọ của người yêu cũ ở quận 4, TP HCM đòi 1 triệu đồng. Sau đó, hai bên vẫn tiếp tục cãi vã, nên cô gái đã kêu người thân đến chém nạn nhân và 2 người khác bị thương. Ngày 13/4, Công an quận 4 cho biết đang điều tra, làm rõ và truy xét các đối tượng. Nguyên nhân lâu đài trăm tỷ ở Quảng Ninh bốc cháy: Ngày 13/4, vị đại diện UBND TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy lâu đài ở tổ 7 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình khiến 1 người tử vong xảy ra ngày 12/4, được xác định là chập điện. Bắt Giám đốc và kế toán một công ty ở Cao Bằng: Ngày 13/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng CDC Cao Bằng) và Lý Thị Minh (SN 1989, kế toán) về tội "Trốn thuế". Theo đó, Hùng và Minh đã lập khống bảng lương, bảng chấm công cho người lao động để hạch toán khống vào chi phí được trừ nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ bà 84 tuổi tử vong bên bờ sông: Ngày 13/4, UBND xã Đông Quang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể nữ dưới sông Sa Lung chảy qua cánh đồng thuộc địa bàn xã Đông Quang. Danh tính người phụ nữ tử vong là cụ Phạm Thị Ch. (84 tuổi, trú xã Đông Dương, huyện Đông Hưng). Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ô tô tông xe máy, 2 người tử vong: Trưa 13/4, anh Nguyễn Thế Huynh (SN 1994, ở Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khi đến xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đâm vào xe máy do ông Chế Công D (SN 1953, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển cùng chiều, chở theo anh Chế Công Q (SN 1994, ở Đà Nẵng). Hậu quả, hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Gã cha đồi bại nhiều lần hiếp dâm con gái ruột: Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Đồng Văn Bảy (SN 1980, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với con gái ruột là cháu Đ.T.T. (SN 2007). Ngày 13/4, Công an huyện Tân Châu cho biết đang tạm giữ Bảy để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. >>> Xem thêm video: Triệt phá băng nhóm rút ruột hàng hiệu từ container xuất khẩu. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

