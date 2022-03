Tin nóng 11/3: Nghi án cụ bà 87 tuổi bị giết, cướp tài sản

Nghi án cụ bà 87 tuổi bị giết, cướp tài sản: Ngày 11/3, UBND xã Đông Hà, (Quản Bạ, Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cụ bà tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương nghi bị kẻ gian sát hại, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ việc là cụ bà Hoàng Thị N. (SN 1935), trú tại địa chỉ trên. Đâm bạn trọ trọng thương rồi cướp xe máy bỏ trốn: Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, quê Bình Định) đã dùng dao đâm bạn trọ cũng là đồng hương trọng thương rồi cướp xe máy trốn về quê xảy ra tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 11/3, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã bắt tạm giam Hậu để điều tra, làm rõ. Bị hành hung, nữ công nhân đâm 3 người thương vong: Mâu thuẫn trong lúc làm việc nên Nguyễn Thị Tr. (30 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) gọi đồng bọn chặn đường đánh dằn mặt đối thủ khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ. Giả mua hàng để trộm cắp tài sản: Nguyễn Minh Vương (SN 1987) đóng giả là người mua hàng nhằm thu hút sự chú ý của người bán hàng, tạo cơ hội cho Lê Kim Khoa (SN 1989, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lẻn vào cửa hàng để trộm cắp. Ngày 11/3, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang điều tra, làm rõ. Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích nhiều ngày cách nhà hơn 300km: Ngày 11/3, Công an xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu Trần Thị Quỳnh N. (SN 2009), học sinh lớp 7A, Trường THCS Đại Minh, xã Minh Thành. Theo người nhà nữ sinh, N. bỏ nhà đi là nghe theo bạn đi kiếm việc làm. Mạo danh cảnh sát, lừa chạy án giá 150 triệu đồng: Nguyễn Văn Chiến (32 tuổi, trú quê huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) xưng mình làm cán bộ Công an TP Đà Lạt có thể chạy án với giá 150 triệu đồng. Ngày 11/3, Chiến bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3 tỷ đồng tiền Đảng phí: Ngày 11/3, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phương (38 tuổi, ngụ TP Cà Mau, nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng) để điều tra về hành vi tham ô 1,3 tỷ đồng tiền Đảng phí. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

